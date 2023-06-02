Джолі жорстко підставила Бреда Пітта: до чого тут російський олігарх

Актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Фото: Google

Після гучного запуску власного модного бренду, голлівудська акторка Анджеліна Джолі опинилась в епіцентрі гучного скандалу щодо іншого бізнесу. Проти кінозірки судиться її колишній чоловік, актор Бред Пітт. Оскароносний красунчик обурений тим, як його підставила мати його дітей.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Адвокати Бреда стверджують, що Анджеліна таємно продала 50% акцій їхньої виноробні Chateau Miraval під час їхньої бурхливої суперечки щодо опіки над дітьми 2021 року.

Нещодавно подані судові документи, які потрапили до редакції видання, стверджують, що Пітт був вражений, коли дізнався, що ексдружина продала свою половину бізнесу російському олігарху.

Виноробня Chateau Miraval у Франції. Фото: Google

Адвокати Пітта стверджують, що дії Джолі були "незаконними, завдали серйозної та навмисної шкоди Пітту та несправедливо збагатилися". За непідтвердженими даними, акції придбав російський мільярдер Юрій Шефлер. Його статки перевищують півтора мільярда доларів. Також він відомий як виробник горілки "Столична".

Подібні зв’язки можуть негативно вплинути на кар’єру Пітта, запевнили його адвокати. Саме тому Бред і пішов до суду.

Російський олігарх Юрій Шефлер. Фото: Forbes

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Анджеліни Джолі подався у пожежники. Також ми розповідали, що Бред Пітт сяде за кермо справжнього боліда Формули-1.