Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джолі жорстко підставила Бреда Пітта: до чого тут російський олігарх arrow

Джолі жорстко підставила Бреда Пітта: до чого тут російський олігарх

2 червня 2023 09:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Джолі жорстко підставила Бреда Пітта: до чого тут російський олігарх
Актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після гучного запуску власного модного бренду, голлівудська акторка Анджеліна Джолі опинилась в епіцентрі гучного скандалу щодо іншого бізнесу. Проти кінозірки судиться її колишній чоловік, актор Бред Пітт. Оскароносний красунчик обурений тим, як його підставила мати його дітей. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також:

Троянський кінь від Джолі

Адвокати Бреда стверджують, що Анджеліна таємно продала 50% акцій їхньої виноробні Chateau Miraval під час їхньої бурхливої суперечки щодо опіки над дітьми 2021 року.

Нещодавно подані судові документи, які потрапили до редакції видання, стверджують, що Пітт був вражений, коли дізнався, що ексдружина продала свою половину бізнесу російському олігарху.

Виноробня Chateau Miraval у Франції. Фото: Google

Адвокати Пітта стверджують, що дії Джолі були "незаконними, завдали серйозної та навмисної шкоди Пітту та несправедливо збагатилися". За непідтвердженими даними, акції придбав російський мільярдер Юрій Шефлер. Його статки перевищують півтора мільярда доларів. Також він відомий як виробник горілки "Столична".

Подібні зв’язки можуть негативно вплинути на кар’єру Пітта, запевнили його адвокати. Саме тому Бред і пішов до суду. 

Російський олігарх Юрій Шефлер. Фото: Forbes

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Анджеліни Джолі подався у пожежники. Також ми розповідали, що Бред Пітт сяде за кермо справжнього боліда Формули-1.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB