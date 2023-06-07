Анджелина Джоли начала сотрудничать с известным французским домом моды

Голливудская актриса Анджелина Джоли. Фото: Google

Не успела голливудская актриса Анджелина Джоли презентовать свой модный бренд Atelier Jolie, как стало известно о ее сотрудничестве с известным французским домом моды Chloe. Он специализируется на выпуске одежды прет-а-порте, аксессуаров и парфюмерии.

Об этом сообщает издание Women's Wear Daily.

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Подробности сотрудничества

Chloe активно трудится над созданием первой коллекции для бренда голливудской звезды. Капсульная коллекция, по словам французского модного дома, вдохновлена вещами из гардероба Анджелины и будет акцентироваться на женственности.

Линейка будет изготовлена из материалов с низким уровнем воздействия на окружающую среду, с участием ремесленников, работающих по принципу справедливой торговли. Также планируется привлечь к сотрудничеству компании, которые возглавляют женщины. Некоторые вещи будут сделаны из неиспользованных и винтажных материалов.

Анджелина Джоли в доме моды Chloe. Фото: Google

Коллекция будет разработана под руководством креативного директора Chloe Габриэлы Херст, которая вскоре покинет компанию.

"Для меня великая честь, что Chloe станет первым партнером Atelier Jolie, поскольку у обоих брендов высокие идеалы, направленные на улучшение нашего мира. Именно поэтому я так глубоко люблю и Анджелину, и Chloe", — прокомментировала сотрудничество Габриэла Херст.

Анджелина Джоли отметила, что выбор Chloe был не случайным — французский модный дом одним из первых получил сертификат социальных и экологических показателей.

"Надеюсь, что все женщины будут чувствовать себя комфортно и красиво в этой капсульной коллекции. Мои доходы от этого сотрудничества будут вложены в обучение портных и ремесленников в Atelier Jolie", — подытожила 48-летняя актриса.

Анджелина Джоли в доме моды Chloe. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Джоли жестко подставила Брэда Питта: при чем здесь российский олигарх. Также мы рассказывали, что Анджелина Джоли призвала местные организации напрямую помогать Украине.