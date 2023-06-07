Анджелина Джоли начала сотрудничать с известным французским домом моды
Не успела голливудская актриса Анджелина Джоли презентовать свой модный бренд Atelier Jolie, как стало известно о ее сотрудничестве с известным французским домом моды Chloe. Он специализируется на выпуске одежды прет-а-порте, аксессуаров и парфюмерии.
Об этом сообщает издание Women's Wear Daily.
Подробности сотрудничества
Chloe активно трудится над созданием первой коллекции для бренда голливудской звезды. Капсульная коллекция, по словам французского модного дома, вдохновлена вещами из гардероба Анджелины и будет акцентироваться на женственности.
Линейка будет изготовлена из материалов с низким уровнем воздействия на окружающую среду, с участием ремесленников, работающих по принципу справедливой торговли. Также планируется привлечь к сотрудничеству компании, которые возглавляют женщины. Некоторые вещи будут сделаны из неиспользованных и винтажных материалов.
Коллекция будет разработана под руководством креативного директора Chloe Габриэлы Херст, которая вскоре покинет компанию.
"Для меня великая честь, что Chloe станет первым партнером Atelier Jolie, поскольку у обоих брендов высокие идеалы, направленные на улучшение нашего мира. Именно поэтому я так глубоко люблю и Анджелину, и Chloe", — прокомментировала сотрудничество Габриэла Херст.
Анджелина Джоли отметила, что выбор Chloe был не случайным — французский модный дом одним из первых получил сертификат социальных и экологических показателей.
"Надеюсь, что все женщины будут чувствовать себя комфортно и красиво в этой капсульной коллекции. Мои доходы от этого сотрудничества будут вложены в обучение портных и ремесленников в Atelier Jolie", — подытожила 48-летняя актриса.
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