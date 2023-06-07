Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Анджелина Джоли начала сотрудничать с известным французским домом моды arrow

Анджелина Джоли начала сотрудничать с известным французским домом моды

7 июня 2023 08:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Анджелина Джоли начала сотрудничать с известным французским домом моды
Голливудская актриса Анджелина Джоли. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Не успела голливудская актриса Анджелина Джоли презентовать свой модный бренд Atelier Jolie, как стало известно о ее сотрудничестве с известным французским домом моды Chloe. Он специализируется на выпуске одежды прет-а-порте, аксессуаров и парфюмерии.

Об этом сообщает издание Women's Wear Daily.

Читайте также:

Подробности сотрудничества

Chloe активно трудится над созданием первой коллекции для бренда голливудской звезды. Капсульная коллекция, по словам французского модного дома, вдохновлена вещами из гардероба Анджелины и будет акцентироваться на женственности.

Линейка будет изготовлена из материалов с низким уровнем воздействия на окружающую среду, с участием ремесленников, работающих по принципу справедливой торговли. Также планируется привлечь к сотрудничеству компании, которые возглавляют женщины. Некоторые вещи будут сделаны из неиспользованных и винтажных материалов.

Анджелина Джоли в доме моды Chloe. Фото: Google

Коллекция будет разработана под руководством креативного директора Chloe Габриэлы Херст, которая вскоре покинет компанию.

"Для меня великая честь, что Chloe станет первым партнером Atelier Jolie, поскольку у обоих брендов высокие идеалы, направленные на улучшение нашего мира. Именно поэтому я так глубоко люблю и Анджелину, и Chloe", — прокомментировала сотрудничество Габриэла Херст.

Анджелина Джоли отметила, что выбор Chloe был не случайным французский модный дом одним из первых получил сертификат социальных и экологических показателей.

"Надеюсь, что все женщины будут чувствовать себя комфортно и красиво в этой капсульной коллекции. Мои доходы от этого сотрудничества будут вложены в обучение портных и ремесленников в Atelier Jolie", — подытожила 48-летняя актриса.

Анджелина Джоли в доме моды Chloe. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Джоли жестко подставила Брэда Питта: при чем здесь российский олигарх. Также мы рассказывали, что Анджелина Джоли призвала местные организации напрямую помогать Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас