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Анджелина Джоли согласилась на внесудебное урегулирование "войны" с Питтом за винодельню

28 июля 2023 09:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Анджелина Джоли согласилась на внесудебное урегулирование "войны" с Питтом за винодельню
Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт до развода. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне адвокаты голливудской актрисы Джоли обвинили ее бывшего мужа, кинозвезду Брэда Питта в хищении средств совместного бизнеса, винодельни Chateau Miraval и непродуманных инвестициях. В документах отмечается, что "Питт изображает из себя винодела и это выглядит смешно". Впрочем, после огласки этой информации Анджелина все же решила пойти на мировую.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Подробности громкого дела

Согласно новым документам относительно винодельни во Франции (стоимость бизнеса достигает 350 млн долларов), обе звезды согласились на посредничество как альтернативный метод разрешения спора по Chateau Miraval, а не на передачу дела в суд. 48-летняя Джоли также заявила, что готова поучаствовать в мировой конференции.

Винодельня Château Miraval во Франции. Фото: Google

Также стало известно, что Питт назначил временного управляющего Château Miraval, чтобы урегулировать вопросы с компанией российского бизнесмена, которому Джоли продала свою долю виноградника. Таким образом, 59-летний актер хочет защитить винный бизнес, который он построил совместно с французскими виноделами Famille Perrin. Независимая сторона оценит компанию и то, как Питт управляет ею.

Она также поможет урегулировать все вопросы между Брэдом и компанией олигарха Юрия Шефлера. Состояние последнего превышает полтора миллиарда долларов. Также он известен как производитель водки "Столичная".

Российский миллиардер Юрий Шефлер. Фото: Forbes

Напомним, ранее мы писали, что папарацци сфотографировали взрослых детей Джоли и Питта: как они изменились. Также мы рассказывали, что Анджелина Джоли начала сотрудничать с известным французским домом моды.

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