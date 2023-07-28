Анджелина Джоли согласилась на внесудебное урегулирование "войны" с Питтом за винодельню
Накануне адвокаты голливудской актрисы Джоли обвинили ее бывшего мужа, кинозвезду Брэда Питта в хищении средств совместного бизнеса, винодельни Chateau Miraval и непродуманных инвестициях. В документах отмечается, что "Питт изображает из себя винодела и это выглядит смешно". Впрочем, после огласки этой информации Анджелина все же решила пойти на мировую.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Подробности громкого дела
Согласно новым документам относительно винодельни во Франции (стоимость бизнеса достигает 350 млн долларов), обе звезды согласились на посредничество как альтернативный метод разрешения спора по Chateau Miraval, а не на передачу дела в суд. 48-летняя Джоли также заявила, что готова поучаствовать в мировой конференции.
Также стало известно, что Питт назначил временного управляющего Château Miraval, чтобы урегулировать вопросы с компанией российского бизнесмена, которому Джоли продала свою долю виноградника. Таким образом, 59-летний актер хочет защитить винный бизнес, который он построил совместно с французскими виноделами Famille Perrin. Независимая сторона оценит компанию и то, как Питт управляет ею.
Она также поможет урегулировать все вопросы между Брэдом и компанией олигарха Юрия Шефлера. Состояние последнего превышает полтора миллиарда долларов. Также он известен как производитель водки "Столичная".
Напомним, ранее мы писали, что папарацци сфотографировали взрослых детей Джоли и Питта: как они изменились. Также мы рассказывали, что Анджелина Джоли начала сотрудничать с известным французским домом моды.