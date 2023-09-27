Анджелина Джоли в роскошном платье украсила обложку Vogue

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Vogue

Актриса Анджелина Джоли примерила яркий образ на обложку журнала Vogue. Звезда позировала для Анны Лейбовиц и дала интервью о личном.

Об этом пишет Daily Mail.

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В беседе с изданием 48-летняя актриса рассказала о том, как усыновление ее первого сына Мэддокса в возрасте 26 лет "изменило всю ее жизнь" и "научило ее быть в этом мире". Она также рассказала о том, как "желание жить" ради своих шести детей в последнее время поддерживало ее, видимо, намекая на горький разрыв, который она пережила со своим бывшим Брэдом Питтом.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Vogue

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Vogue

Актриса Анджелина Джоли со своими детьми. Фото: Vogue

"Мне было 26, когда я стала мамой. Вся моя жизнь изменилась. Наличие детей спасло меня и научило быть в этом мире другою. Они лучше меня. Но я также та, над кем они смеются", — рассказала актриса.

Анджелина призналась, что чувствовала себя "немного подавленной", добавив: "Я не чувствую, что я была сама собой в течение десятилетия, в каком-то смысле, в который я не хочу вникать".

48-летняя актриса украсила обложку номера журнала за ноябрь 2023 года в белом платье без бретелек, покрытом розовой краской из баллончика, и рассказала о своей будущей модной компании Atelier Jolie.

"Я не хочу быть великим модельером, я хочу создать место, чтобы другие люди могли им стать", — сказала она о своем новом бренде.

Анджелина рассказала изданию, что надеется, что Atelier Jolie вдохновит женщин.

"Иногда то, как ты одеваешься, говорит: "Не издевайся надо мной — я надела свою броню". Но я хочу, чтобы женщина чувствовала себя достаточно безопасно, чтобы она могла быть мягкой. После того, как я прошла через это, что меня ранило, терапевт спросил меня, не хочу ли я попробовать носить сдержанную одежду. Я предположила, что брюки и ботинки создают более "жесткий" вид, сильной меня. Была ли я достаточно сильной, чтобы быть мягкой? Чувствовала ли себя уязвимой. В то время — нет. Я чувствовала себя уязвимой. Теперь мне интересно...Я не знаю, какой мой стиль", — говорит звезда.

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