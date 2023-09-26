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Карла Бруні у компанії супермоделей 90-х знялась у спокусливих образах для Vanity Fair

26 вересня 2023 12:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Карла Бруні у компанії супермоделей 90-х знялась у спокусливих образах для Vanity Fair
Модель та дружина колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Фото: instagram.com/luigiandiango/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Легендарні моделі знялись для нового випуску фешн-глянцю. Жовтневий номер видання Vanity Fair прикрасили головні супермоделі епохи 1990-х років.

Фотосесії показали фотографи зйомки Луїджі та Янго.

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Відомі красуні, які продовжують залишатися на піку популярності і сьогодні позувала у відвертій фотосесії та спокусливих образах. Серед них: Наомі Кемпбелл, Клаудія Шиффер, Крісті Тарлінгтон, Шалом Харлоу, Іман, Єва Герцигова, Мілла Йовович, Сінді Кроуфорд, Карла Бруні, Карла Брун, Ембер Валлетта, Твіггі та багато інших.

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Карла Бруні. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Карла Бруні. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Карла Бруні. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Карла Бруні. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Мілла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Мілла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Мілла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Мілла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Мілла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Мілла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

 

Модель Ембер Валлета. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Ембер Валлета. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Ембер Валлета. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Ембер Валлета. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Єва Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Єва Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Єва Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Єва Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Єва Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Єва Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Єва Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Єва Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Іман. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Іман. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Іман. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Іман. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Стефані Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Стефані Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Стефані Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Стефані Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Стефані Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Стефані Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Клаудія Шиффер. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Клаудія Шиффер. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Кріссі Терлінгтон. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Кріссі Терлінгтон. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Сінді Кроуфорд. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Сінді Кроуфорд. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Ленедарні моделі для обкладинки Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfairitalia/
Ленедарні моделі для обкладинки Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfairitalia/

Моделі знялись для обкладинки, на якій позують для фотографів Луїджі та Янго у сукнях Dolce & Gabbana, та на окремих чорно-білих фотох. Красуні приміряли образи від Dolce&Gabbana, Versace, Emanuel Ungaro, The Row, Prada, Rick Owens, Valentino, Intimissimi та інших брендів.

Нагадаємо, модель Наомі Кемпбелл вразила дефіле на Міланському тижні моди. Супермодель вийшла на подіум на показі Dolce & Gabbana.

Раніше Кім Кардаш'ян у CR Fashion Book відмовилась від образу гламурної діви.

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