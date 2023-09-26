Карла Бруні у компанії супермоделей 90-х знялась у спокусливих образах для Vanity Fair
Легендарні моделі знялись для нового випуску фешн-глянцю. Жовтневий номер видання Vanity Fair прикрасили головні супермоделі епохи 1990-х років.
Фотосесії показали фотографи зйомки Луїджі та Янго.
Легендарні супермоделі в одному журналі
Відомі красуні, які продовжують залишатися на піку популярності і сьогодні позувала у відвертій фотосесії та спокусливих образах. Серед них: Наомі Кемпбелл, Клаудія Шиффер, Крісті Тарлінгтон, Шалом Харлоу, Іман, Єва Герцигова, Мілла Йовович, Сінді Кроуфорд, Карла Бруні, Карла Брун, Ембер Валлетта, Твіггі та багато інших.
Моделі знялись для обкладинки, на якій позують для фотографів Луїджі та Янго у сукнях Dolce & Gabbana, та на окремих чорно-білих фотох. Красуні приміряли образи від Dolce&Gabbana, Versace, Emanuel Ungaro, The Row, Prada, Rick Owens, Valentino, Intimissimi та інших брендів.
Нагадаємо, модель Наомі Кемпбелл вразила дефіле на Міланському тижні моди. Супермодель вийшла на подіум на показі Dolce & Gabbana.
Раніше Кім Кардаш'ян у CR Fashion Book відмовилась від образу гламурної діви.