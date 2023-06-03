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Анджеліна Джолі запрошує долучитися до її нового бізнесу

3 червня 2023 22:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Анджеліна Джолі запрошує долучитися до її нового бізнесу
Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/angelinajolie/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Анджеліна Джолі нещодавно оголосила про відкриття ательє. Тепер зірка запрошує всіх охочих долучитися до її бізнесу.

Про це пише Just Jered.

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Будь сміливішим

У прихильників Анджеліни Джолі є шанс працювати на неї, а точніше у її ательє, де вона шитиме одяг з переробленої тканини. Зірка звернулась до талановитих кравців.

"Ми шукаємо кравців, які розуміються на якості та креативності. Перше ательє буде у Нью-Йорку, тому бажано, щоб кравці були звідки. Сподіваємся, скоро відриємося в інших містах. Ми будуємо глобальну родину. Будь сміливішим", — говорить Джолі.

Але навіть, якщо немає таланту кравця, Анжеліна запевняє, всі будуть частиною історії.

"Кожний клієнт буде частиною справи...будь хто, хто прийде особисто чи завітає онлайн, зробить свій внесок", — запевнила акторка.

Раніше стало відомо, що голлівудська актриса Анджеліна Джолі закликає місцеві організації безпосередньо допомагати Україні. На думку Джолі, це зміцнює соціальну солідарність, надає більше простору для автономного розвитку місцевих громад та забезпечує гарантію того, що всі ресурси, отримані від благодійних внесків, спрямовуються на стимулювання місцевої економіки.

Нагадаємо, після гучного запуску власного модного бренду, голлівудська акторка Анджеліна Джолі опинилась в епіцентрі гучного скандалу щодо іншого бізнесу. Проти кінозірки судиться її колишній чоловік, актор Бред Пітт. 

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