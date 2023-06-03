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Анджелина Джоли приглашает присоединиться к ее новому бизнесу

3 июня 2023 22:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Анджелина Джоли приглашает присоединиться к ее новому бизнесу
Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/angelinajolie/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Анджелина Джоли недавно объявила об открытии ателье. Теперь звезда приглашает всех желающих приобщиться к ее бизнесу.

Об этом пишет Just Jered.

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Будь смелее

У поклонников Анджелины Джоли есть шанс работать на нее, а точнее в ее ателье, где она будет шить одежду из переработанной ткани. Звезда обратилась к талантливым портным.

"Мы ищем портных, которые разбираются в качестве и креативности. Первое ателье будет в Нью-Йорке, поэтому желательно, чтобы портные были откуда. Надеемся, скоро откроемся в других городах. Мы строим глобальную семью. Будь смелее", — говорит Джоли.

Но даже если нет таланта портного, Анжелина уверяет, все будут частью истории.

"Каждый клиент будет частью дела...кто придет лично или посетит онлайн, сделает свой вклад", — заверила актриса.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Анджелина Джоли призывает местные организации напрямую помогать Украине. По мнению Джоли, это укрепляет социальную солидарность, предоставляет большее пространство для автономного развития местных общин и обеспечивает гарантию того, что все ресурсы, полученные от благотворительных взносов, направляются на стимулирование местной экономики.

Напомним, после громкого запуска собственного модного бренда голливудская актриса Анджелина Джоли оказалась в эпицентре громкого скандала в отношении другого бизнеса. Против кинозвезды судится ее бывший муж, актер Брэд Питт.

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