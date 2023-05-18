Анджеліна Джолі запускає власний модний бренд

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/dailymagazinero

Анджеліна Джолі відкриває власне ательє. Зірка буде шити одяг із переробленої тканини.

Про це вона написала у Instagram.

Читайте також:

Знак поваги кравцям

Акторка зазначила, що має чималий досвід у створенні одягу.

"Я починаю щось нове сьогодні. Ательє Джолі — це місце, де креативні люди будуть співпрацювати з професіоналами та ремісниками з усього світу. Це мій знак поваги всім кравцям, з якими я працювала багато років та бажання використовувати якісні вінтажні матеріли", — написала Анджеліна Джолі.

Джолі на власному сайті повідомила, що роками обожнювала працювати з кравцями.

Анджеліна Джолі шитиме одяг. Фото:instagram.com/angelinajolie

"Мода — це мистецтво, і я мала можливість багато років працювати з ним. Я створювала одяг і навчилася багатьом речам у кращих кравців, — запевнила Джолі, — дизайнери створюють образ, але саме кравці втілюють його у реальність".

Нагадаємо, Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Джолі та Еністон.

Раніше стало відомо, що актор Джонні Депп продовжить бути обличчям реклами парфумів Dior Sauvage. Зірка підписав рекламний контракт з брендом на три роки. Ціна питання — 20 мільйонів доларів.