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Ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо розбіглася з бойфрендом-манекенником

5 вересня 2023 18:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо розбіглася з бойфрендом-манекенником
Модель Алессандра Амбросіо з колишнім нареченим. Фото: instagram.com/_bigasia/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Алессандра Амбросіо розійшлася з бойфрендом Річардом Лі. Пара була у відносинах два роки.

Про це пише Daily Mail.

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Востаннє Алессандру та Річарда бачили разом у червні. Закохані перестали ділитися спільними фото у соцмережах один одного з січня 2023 року.

Інсайдер розповів, що влітку модель та її коханий "не проводили багато часу разом".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Вона була з друзями та дітьми, а він працював, тому вони віддалилися один від одного і деякий час не зустрічалися", — каже інсайдер.

За словами знайомої пари, вони не бачилися кілька місяців.
42-річний "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо почала зустрічатися з 41-річним манекенником Річардом Лі у 2021 році.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Richard Lee (@_bigasia)

Раніше вона два роки перебувала у стосунках з Ніколом Одді, а з 2008 по 2018 рік була заміжня за батьком своїх дітей, Джеймі Мазуром.

Нагадаємо, ексчоловік Софії Вергари зробив вражаюче татуювання після їхнього розлучення.

Раніше зірка "Мисливців на привидів" розійшовся зі співачкою, молодшою на 30 років.

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