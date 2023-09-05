Ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо розбіглася з бойфрендом-манекенником

Модель Алессандра Амбросіо з колишнім нареченим. Фото: instagram.com/_bigasia/

Модель Алессандра Амбросіо розійшлася з бойфрендом Річардом Лі. Пара була у відносинах два роки.

Про це пише Daily Mail.

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Востаннє Алессандру та Річарда бачили разом у червні. Закохані перестали ділитися спільними фото у соцмережах один одного з січня 2023 року.

Інсайдер розповів, що влітку модель та її коханий "не проводили багато часу разом".

"Вона була з друзями та дітьми, а він працював, тому вони віддалилися один від одного і деякий час не зустрічалися", — каже інсайдер.

За словами знайомої пари, вони не бачилися кілька місяців.

42-річний "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо почала зустрічатися з 41-річним манекенником Річардом Лі у 2021 році.

Раніше вона два роки перебувала у стосунках з Ніколом Одді, а з 2008 по 2018 рік була заміжня за батьком своїх дітей, Джеймі Мазуром.

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