Ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо розбіглася з бойфрендом-манекенником

Модель Алессандра Амвросио с бывшим женихом. Фото: instagram.com/_bigasia/

Модель Алессандра Амбросио разошлась с бойфрендом Ричардом Ли. Пара была в отношениях два года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Конец отношениям

Последний раз Алессандру и Ричарда видели вместе в июне. Влюбленные перестали делиться общими фото в соцсетях друг друга с января 2023 года.

Инсайдер рассказал, что летом модель и ее любимый "не проводили много времени вместе".

"Она была с друзьями и детьми, а он работал, поэтому они отдалились друг от друга и некоторое время не встречались", — говорит инсайдер.

По словам знакомого пары, они не виделись несколько месяцев.

42-летний "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио начала встречаться с 41-летним манекенщиком Ричардом Ли в 2021 году.

Ранее она два года находилась в отношениях с Николом Одди, а с 2008 по 2018 год была замужем за отцом своих детей, дочери Ани и сына Ноа, Джейми Мазуром.

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