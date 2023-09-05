Ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо розбіглася з бойфрендом-манекенником

Ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросио разбежалась с бойфрендом-манекенщиком
Модель Алессандра Амбросио разошлась с бойфрендом Ричардом Ли. Пара была в отношениях два года.
Об этом пишет Daily Mail.
Конец отношениям
Последний раз Алессандру и Ричарда видели вместе в июне. Влюбленные перестали делиться общими фото в соцсетях друг друга с января 2023 года.
Инсайдер рассказал, что летом модель и ее любимый "не проводили много времени вместе".
"Она была с друзьями и детьми, а он работал, поэтому они отдалились друг от друга и некоторое время не встречались", — говорит инсайдер.
По словам знакомого пары, они не виделись несколько месяцев.
42-летний "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио начала встречаться с 41-летним манекенщиком Ричардом Ли в 2021 году.
Ранее она два года находилась в отношениях с Николом Одди, а с 2008 по 2018 год была замужем за отцом своих детей, дочери Ани и сына Ноа, Джейми Мазуром.
Напомним, экс-муж Софии Вергары сделал впечатляющую татуировку после их развода.
Ранее звезда "Охотников за привидениями" разбежался с певицей, младшей его на 30 лет.