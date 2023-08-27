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Зірка "Мисливців на привидів" розійшовся зі співачкою, молодшою на 30 років

27 серпня 2023 13:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зірка "Мисливців на привидів" розійшовся зі співачкою, молодшою на 30 років
Білл Мюррей та Келіс. Фото: instagram.com/honeyhuedvegan
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після двомісячного роману актор Білл Мюррей і співачка Келіс розійшлися. Артистка була молодша на 30 років за свого обранця.

Про це пише Daily Mail.

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Зіркове розставання

Ініціатива розірвати стосунки з 72-річною зіркою "Мисливців за привидами" походила від Келіс. Однак розставання було мирним, за інформацією інсайдерів: "Келіс і Білл дуже любили один одного, але все пішло своїм шляхом. У них обох напружені графіки, і після бурхливого роману пара вирішила розійтися".

За словами інсайдера, "вони сподіваються залишитися друзями, але також планують продовжувати своє життя окремо один від одного".

Повідомляється, що роман почався після смерті другого чоловіка співачки, Майка Мора, який трагічно помер від раку шлунка в березні 2022 року.

"Що б їх не об’єднало, вони обоє самотні та весело проводять час, незважаючи на досить велику різницю у віці", — розповідало анонімне джерело ЗМІ.

Білл, який був розлучений з 2008 року, нещодавно втратив свою другу колишню дружину, Дженніфер Батлер, через рак у 2021 році, за рік до того, як Майк помер від раку, тож пара зблизилася у своєму горі.

Хоча Білл і Дженніфер не були разом роками, вони, як повідомляється, підтримували зв'язок до її смерті.

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