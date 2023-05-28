Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Ірано-американська модель Малага Джабері. Фото: Instagram/sylcannes_photography

На Лазурному узбережжі Франції завершився 76-й Каннський міжнародний кінофестиваль. Перед офіційною церемонією закриття, увагу на червоній доріжці привернула ірано-американська модель Малага Джабері.

Про це повідомляє Daraj Media.

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33-річна модель з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю в Каннах у сукні з глибоким декольте, яка нагадувала оточуючим шибеницю. У такий спосіб Малага висловила протест проти страт в Ірані.

Джабері виклала у своїх соцмережах ролик із демонстрацією чорної сукні від Jila Atelier. "Присвячується людям Ірану", — написала вона і прикріпила хештег #StopExecutionsInIran ("Зупиніть страти в Ірані").

Відзначимо, що лише на сторінку Малаги в Instagram відписані понад 4 млн користувачів соцмережі.

"Іранська влада стратила щонайменше 582 людей, намагаючись поширити страх серед протесту. Водночас, домагання жінок продовжуються принципово різними способами, включаючи придушення протестів насильством та отруєння учениць у низці шкіл в знак помсти за їх роль у протестах", — пише арабське медіа.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто отримав нагороди на 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі. Також ми розповідали, що користувачі соцмереж розкритикували Каннський фестиваль за Instagram-десант.