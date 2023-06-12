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Ангелу Victoria's Secret Адриане Лиме — 42: как сейчас выглядит супермодель

12 июня 2023 09:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ангелу Victoria's Secret Адриане Лиме — 42: как сейчас выглядит супермодель
Адриана Лима на показе Victoria's Secret. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 12 июня, свой день рождения отмечает одна из самых успешных супермоделей мира, бразильская красавица Адриана Лима. Ей исполнилось 42 года.

Новини.LIVE напомнит о карьерном пути Адрианы и покажет, как она сейчас выглядит.

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О карьере

Имеет португальское, африканское, японское, швейцарское, бразильско-индейское и вест-индийское происхождение. Адриану воспитывала мать. Отец ушел, когда будущей звезде было всего полгода.

В 15 лет Лима заняла второе место в конкурсе Supermodel of the World. В 1998-м она подписала контракт с агентством Elite и переехала в Нью-Йорк (США).

Являлась ангелом Victoria's Secret до 2018 года. Много лет Лима была второй в списке самых высокооплачиваемых моделей мира по рейтингу Forbes. Первое место занимала ее землячка Жизель Бюндхен. Лима зарабатывала более 10 млн долларов ежегодно.

Адриана Лима в начале карьеры. Фото: Google

После модельного успеха Адриана Лима перешла в киноиндустрию. Она исполнила более 50 небольших ролей, продюсировала телесериал American Beauty Star (2017) и срежиссировала специальный выпуск Victoria's Secret Fashion Show (2015).

Лима занимается благотворительностью. В частности, она сделала денежное пожертвование на расширение детского дома Caminhos da Luz ("Пути света") в родном городе Сальвадор.

Как выглядит сейчас

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adriana Lima (@adrianalima)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adriana Lima (@adrianalima)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adriana Lima (@adrianalima)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adriana Lima (@adrianalima)

Ранее мы писали, что 42-летняя модель Жизель Бюндхен снялась в рекламе бренда Louis Vuitton. Также мы рассказывали, что иранская модель посетила Каннский международный кинофестиваль в "платье-виселице".

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