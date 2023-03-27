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Ані Лорак почали ненавидіти в росії: перший за рік війни концерт співачки раптово скасували

27 березня 2023 14:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Ані Лорак
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулими вихідними у соцмережах росіяни активно обговорювали, чи слід скасовувати концерт власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак, в Краснодарі. Проти виступав очільник міста на півдні країни-терориста. 

І все ж таки перший офіційний концерт Ані Лорак, а не корпоратив, під час повномасштабної війни у рф офіційно скасували, пишуть росЗМІ. 

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Подробиці

На сайті адміністрації Краснодара повідомили, що зрадниця мала виступити в їхньому місті 27 квітня. Проте городяни висловили своє обурення планам співачки. Очільник міста Євген Наумов підтримав їх. Ще вихідними він сам активно брав участь в акції "скасування" українки, яка понад рік не засуджує криваву політику кремля, а війну називає "конфліктом".

"Ми, жителі проти того, щоб у нашому місті влаштовували шоу люди, які освідчуються в коханні владі в Україні, яка воює проти нас. Жоден підприємець, актор, співак чи співачка, які мають таку позицію щодо СВО ("спеціальна військова операція", так росіяни називають війну. Ред.) не зароблятимуть тут", — написав у своїх соцмережах путініст.

Він додав, що не можна гарантувати, що зрештою ці гроші не підуть на підтримку тих, хто "воює" проти росіян, "постачає" їм снаряди та боєприпаси.

Після цього Ані Лорак зробила заяву, в якій почала виправдовуватися перед росіянами, розповідаючи їм, що влада України "тиснула" на неї 2014 року, і начебто через це вона переїхала до росії. Також ми розповідали, що після гучної заяви Ані Лорак поїхала знімати новий кліп в Європу.

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