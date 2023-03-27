Співачка Ані Лорак на одній із російських музичних премій

Напередодні власниця українського громадянства співачка Ані Лорак зробила гучну заяву, в якій повідомила, мовляв, українська влада поставила їй ультиматум 2014 року, через що вона переїхала до росії. Там вона продовжує заробляти гроші навіть під час повномасштабної війни. В рамках промо своїх нових пісень Лорак поїхала знімати новий кліп в Європу.

Відео з бекстейджу у своїх Instastories опублікував оператор Максим Мошкін.

Подробиці

Ані Лорак активно готується до великого концерту в столиці країни-терориста. У свій день народження, 27 вересня, Кароліна Куєк (справжнє ім’я співачки) презентує нову програму, а на сцену вийдуть чимало путіністів та зіркових друзів Лорак, які нічого не зробили, аби зупинити криваву війну на її Батьківщині.

Зрадниця полетіла до німецького міста Ганновер. Вона спокійно гуляла вуличками європейського міста, яке прихистило чимало українських біженців та позувала перед камерою у сонцезахисних окулярах.

Сама ж Лорак у своїх соцмережах після гучної заяви нічого не опублікувала та продовжує замовчувати повномасштабну війну та криваві дії кремля. До речі, війну Кароліна називає конфліктом, за що її захейтили в коментарях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак рекламує себе на транспорті окупантів. Також ми розповідали, що Кароліна Куєк розсекретила свого бойфренда, з яким живе в Іспанії.