Певица Ани Лорак

В минувшие выходные в соцсетях россияне активно обсуждали, следует ли отменять концерт обладательницы украинского гражданства, певицы Ани Лорак, в Краснодаре. Против выступал глава города на юге страны-террориста.

И все же первый официальный концерт Ани Лорак, а не корпоратив, во время полномасштабной войны в рф официально отменили, пишут росСМИ.

Подробности

На сайте администрации Краснодара сообщили, что предательница должна была выступить в их городе 27 апреля. Однако горожане выразили свое возмущение планам певицы. Глава города Евгений Наумов поддержал их. Еще в выходные он сам активно участвовал в акции "отмены" украинки, которая больше года не осуждает кровавую политику кремля, а войну называет "конфликтом".

"Мы, жители против того, чтобы в нашем городе устраивали шоу люди, которые признаются в любви власти в Украине, которая воюет против нас. Ни один предприниматель, актер, певец или певица, имеющие такую позицию по СВО ("специальная военная операция", так россияне называют войну. — Ред.) не будут зарабатывать здесь", — написал в своих соцсетях путинист.

Он добавил, что нельзя гарантировать, что в конце концов эти деньги не пойдут в поддержку "воюющих" против россиян, "поставляющих" им снаряды и боеприпасы.

После этого Ани Лорак сделала заявление, в котором начала оправдываться перед россиянами, рассказывая им, что власти Украины "давили" на нее в 2014 году, и якобы из-за этого они переехали в россию. Также мы рассказывали, что после громкого заявления Ани Лорак уехала снимать новый клип в Европу.