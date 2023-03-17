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Ани Лорак рекламирует себя на транспорте оккупантов: готовится к большому концерту в москве

17 марта 2023 15:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Ани Лорак
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Обладательница украинского гражданства, певица Ани Лорак, готовится к своему полномасштабному возвращению на сцену страны-террориста. Она уже активно продвигает новые песни и выступает на некоторых премиях. И чтобы напомнить оккупантам о себе задействует все возможные рекламные методы.

В соцсетях распространяются фото и видео с автобусом, который продвигает творчество предательницы.

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Подробности

На улице одного из российских городов появился большой черный автобус, на котором изображена Ани Лорак. В тексте идет продвижение ее новой песни. Предательница даже сделала репост видео поклонников в своих Instastories. Каролина Куек (настоящее имя певицы) почти год с начала полномасштабной войны не выступала в россии. Но сейчас у нее грандиозные планы по возвращению.

В свой день рождения Лорак, 27 сентября, выступит с большим концертом в столице страны-террориста. Каролина презентует новую программу, а на сцену выйдут немало путинистов и звездных друзей Лорак, которые ничего не сделали, чтобы остановить кровавую войну на ее Родине.

Первые концерты Лорак запланированы уже на апрель. Предательница будет развлекать оккупантов в Воронеже и Краснодаре. В гастрольном графике и другие города россии.

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак на российской радиостанции представила новую песню, спрятав глаза за темными очками. Также Каролина Куек рассекретила своего бойфренда, с которым живет в Испании.

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