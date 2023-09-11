Ани Лорак рассказала о любви россиян, и оказывает ли военную помощь

Певица Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак возмутилась новостями вокруг своего имени. Звезда, уже долгое время живущая в России, отрицает, что оказывает любую военную помощь.

Об этом певица написала в Instagram.

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Артистка обратилась к журналистам. Звезда убеждает, что она занимается адресной благотворительной помощью, не имеющей отношения к войне.

Певица Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

"В последнее время ужасаюсь количеству лживой информации о себе. Ещё в 2008 году я получила много любви и признания от простых людей в России. По зову сердца я помогаю детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров.

Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я — певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире. Всем нечестным СМИ советую перестать манипулировать моим именем и заниматься честной журналистикой, основанной на правдивых фактах, а не на фейковых вбросах", — заявила певица.

В мае российскую столицу атаковали десятки беспилотников, трое из которых попали в многоэтажки. На одном из сбитых дронов было имя певицы Ани Лорак.

Ранее Ани Лорак вернулась на российское телевидение.

Напомним, Ани Лорак отыграла третий концерт подряд в отелях Турции, где отдыхают россияне.