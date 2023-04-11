Екскоханий Лорак продюсер Фальоса переїхав у рф, хоча його оселю розтрощили окупанти
На початку повномасштабної війни в наслідок ракетного обстрілу столиці був зруйнований дім та офіс українського продюсера Юрія Фальоси. Після тієї трагедії про колишнього цивільного чоловіка співачки Ані Лорак не було нічого чути. Він видалив сторінки у соцмережах.
Його колишня дружина, співачка Маша Гойя в сюжеті "ЖВЛ" розсекретила, де зараз живе одіозний продюсер.
Після того, як окупанти знищили нерухомість продюсера в Києві, він зібрав валізи та переїхав до росії. Хоча у соцмережах після публікації цих фото обіцяв все відбудувати.
В країні-терористі 61-річний Фальоса живе з матір’ю. Співачка та колишня дружина Маша Гойя це підтримує, і не соромиться казати на камеру.
"Я з ним спілкувалася десь два тижні тому. Він зараз у Росії, у Йошкар-Олі. Ви знаєте, що зруйнували його будинок і він змушений був покинути Київ і вирушити до мами. І він каже, знаєш, Машо, я дужу сумую за мамою, такий зараз час, коли рідня є найголовнішим в кожного з нас. І я його розумію, це правильний вибір", — заявила Гойя.
Тож тепер, продюсер живе на відстані всього 750 км від своєї колишньої цивільної дружини Ані Лорак. Разом вони були з 1996 по 2005 роки.
Фрагмент у відео з 05:34
Нагадаємо, раніше ми писали, що власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак зганьбилася в новому інтерв'ю. Також ми розповідали, що Лорак провела екскурсію іноземцю в столиці країни-терориста під час війни.