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Екскоханий Лорак продюсер Фальоса переїхав у рф, хоча його оселю розтрощили окупанти

11 квітня 2023 17:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Екскоханий Лорак продюсер Фальоса переїхав у рф, хоча його оселю розтрощили окупанти
Співачка Ані Лорак та продюсер Юрій Фальоса. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку повномасштабної війни в наслідок ракетного обстрілу столиці був зруйнований дім та офіс українського продюсера Юрія Фальоси. Після тієї трагедії про колишнього цивільного чоловіка співачки Ані Лорак не було нічого чути. Він видалив сторінки у соцмережах.

Його колишня дружина, співачка Маша Гойя в сюжеті "ЖВЛ" розсекретила, де зараз живе одіозний продюсер. 

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Після того, як окупанти знищили нерухомість продюсера в Києві, він зібрав валізи та переїхав до росії. Хоча у соцмережах після публікації цих фото обіцяв все відбудувати. 

Зруйнована нерухомість Юрія Фальоси в Києві. Фото: Facebook/Юрій Фальоса

В країні-терористі 61-річний Фальоса живе з матір’ю. Співачка та колишня дружина Маша Гойя це підтримує, і не соромиться казати на камеру. 

"Я з ним спілкувалася десь два тижні тому. Він зараз у Росії, у Йошкар-Олі. Ви знаєте, що зруйнували його будинок і він змушений був покинути Київ і вирушити до мами. І він каже, знаєш, Машо, я дужу сумую за мамою, такий зараз час, коли рідня є найголовнішим в кожного з нас. І я його розумію, це правильний вибір", — заявила Гойя. 

Тож тепер, продюсер живе на відстані всього 750 км від своєї колишньої цивільної дружини Ані Лорак. Разом вони були з 1996 по 2005 роки. 

Співачка Ані Лорак та продюсер Юрій Фальоса. Фото: google.com

Фрагмент у відео з 05:34

Нагадаємо, раніше ми писали, що власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак зганьбилася в новому інтерв'ю. Також ми розповідали, що Лорак провела екскурсію іноземцю в столиці країни-терориста під час війни.

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