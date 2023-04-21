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Ани Лорак в милитари куртке презентовала новый альбом: пользователи соцсетей озадачены

21 апреля 2023 18:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ани Лорак в милитари куртке презентовала новый альбом: пользователи соцсетей озадачены
Певица Ани Лорак (Каролина Куек). Фото: Instagram/anilorak
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Обладательница украинского гражданства певица Ани Лорак представила новый студийный альбом. В рамках промо кампании она выпустила видео на одну из песен.

В соцсетях активно обсуждают одежду, которую выбрала для съемки одиозная певица.

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44-летняя певица активно рекламировала релиз нового альбома. Она посещала российские радиостанции и рассказывала о песнях, вошедших в новую пластинку. Впрочем, внимание поклонников и подписчиков Каролины Куек (настоящее имя певицы) привлекло видео, которое Лорак снимала на улицах немецкого города Ганновер. На нем она позирует на камеру в куртке милитари.

Многих пользователей соцсетей возмутила эта одежда на скандальной артистке. Лорак так и не назвала войну войной, не раз говорила, что она "певица мира", а в видео намекает на непонятную позицию.

Подписчики Ани Лорак не поняли выбор одежды певицей. Скриншот: Instagram/anilorak
Подписчики Ани Лорак не поняли выбор одежды певицей. Скриншот: Instagram/anilorak

Также в комментариях некоторые подписчики Лорак выразили свое восхищение от нового альбома на украинском языке. Это возмутило украинцев, которые не поняли, как можно во время войны писать комплименты на государственном языке певице, которая называет террор Кремля "случилось, что случилось".

Подписчики Ани Лорак возмущены земляками, которые на украинском языке поддержали певицу. Скриншот: Instagram/anilorak

Напомним, ранее мы писали, что испанский бойфренд Ани Лорак резко вступился за нее. Также мы рассказывали, что экс-возлюбленный Лорак, продюсер Юрий Фалеса переехал в РФ, хотя его дом в Киеве разбили оккупанты.

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