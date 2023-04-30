Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ани Лорак в центре Москвы взяла в руки лопату и встала на колени arrow

Ани Лорак в центре Москвы взяла в руки лопату и встала на колени

30 апреля 2023 12:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ани Лорак в центре Москвы взяла в руки лопату и встала на колени
Певица Ани Лорак. Фото: Instagram/anilorak
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно обладательница украинского гражданства певица Ани Лорак представила новый студийный альбом. В рамках промо кампании она устроила пиар-мероприятие в одной из локаций Москвы, на которую позвала местные телеканалы.

Об этом сообщают на фан-страницах Лорак в Instagram.

Читайте также:

Разрыла русскую землю

Каролина Куек (настоящее имя певицы) взяла в руки лопату и начала копать русскую землю прямо в центре Москвы. Ани Лорак усердно работала инструментом перед камерами, доказывая свою преданность стране-террористу.

И в знак подтверждения этого на коленках насадила цветы под аплодисменты немногочисленных поклонников и журналистов пропутинских развлекательных каналов.

В лучших традициях пиар-мероприятий, с большим количеством микрофонов у рта, Лорак рассказала о новом, уже 18-м альбоме и любви, которую она дарит миру. О "случилось, что случилось" (так Каролина называет войну) певица не рассказала.

Счастливая Ани Лорак раздает в Москве интервью местным СМИ. Скриншот: Instagram/anilorak_dobro

С нетерпением ждем очередных шуток от блогеров и активистов, что таким образом Лорак якобы показала готовность Украины к контрнаступлению. А лопатой вскоре она будет закапывать не только цветы, но и нечто другое.

Напомним, ранее мы писали, что активист Сергей Стерненко "потролил" Ани Лорак и подверг ее еще большим проблемам в России. Также мы рассказывали, что продюсер Игорь Кондратюк сделал предсказание Лорак.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас