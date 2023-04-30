Певица Ани Лорак. Фото: Instagram/anilorak

Недавно обладательница украинского гражданства певица Ани Лорак представила новый студийный альбом. В рамках промо кампании она устроила пиар-мероприятие в одной из локаций Москвы, на которую позвала местные телеканалы.

Об этом сообщают на фан-страницах Лорак в Instagram.

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Каролина Куек (настоящее имя певицы) взяла в руки лопату и начала копать русскую землю прямо в центре Москвы. Ани Лорак усердно работала инструментом перед камерами, доказывая свою преданность стране-террористу.

И в знак подтверждения этого на коленках насадила цветы под аплодисменты немногочисленных поклонников и журналистов пропутинских развлекательных каналов.

В лучших традициях пиар-мероприятий, с большим количеством микрофонов у рта, Лорак рассказала о новом, уже 18-м альбоме и любви, которую она дарит миру. О "случилось, что случилось" (так Каролина называет войну) певица не рассказала.

Счастливая Ани Лорак раздает в Москве интервью местным СМИ. Скриншот: Instagram/anilorak_dobro

С нетерпением ждем очередных шуток от блогеров и активистов, что таким образом Лорак якобы показала готовность Украины к контрнаступлению. А лопатой вскоре она будет закапывать не только цветы, но и нечто другое.

Напомним, ранее мы писали, что активист Сергей Стерненко "потролил" Ани Лорак и подверг ее еще большим проблемам в России. Также мы рассказывали, что продюсер Игорь Кондратюк сделал предсказание Лорак.