Ани Лорак в центре Москвы взяла в руки лопату и встала на колени
Недавно обладательница украинского гражданства певица Ани Лорак представила новый студийный альбом. В рамках промо кампании она устроила пиар-мероприятие в одной из локаций Москвы, на которую позвала местные телеканалы.
Об этом сообщают на фан-страницах Лорак в Instagram.
Разрыла русскую землю
Каролина Куек (настоящее имя певицы) взяла в руки лопату и начала копать русскую землю прямо в центре Москвы. Ани Лорак усердно работала инструментом перед камерами, доказывая свою преданность стране-террористу.
И в знак подтверждения этого на коленках насадила цветы под аплодисменты немногочисленных поклонников и журналистов пропутинских развлекательных каналов.
В лучших традициях пиар-мероприятий, с большим количеством микрофонов у рта, Лорак рассказала о новом, уже 18-м альбоме и любви, которую она дарит миру. О "случилось, что случилось" (так Каролина называет войну) певица не рассказала.
С нетерпением ждем очередных шуток от блогеров и активистов, что таким образом Лорак якобы показала готовность Украины к контрнаступлению. А лопатой вскоре она будет закапывать не только цветы, но и нечто другое.
Напомним, ранее мы писали, что активист Сергей Стерненко "потролил" Ани Лорак и подверг ее еще большим проблемам в России. Также мы рассказывали, что продюсер Игорь Кондратюк сделал предсказание Лорак.