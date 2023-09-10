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Лобода и Лорак одновременно отыграли концерты в Казахстане

10 сентября 2023 09:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Лобода и Лорак одновременно отыграли концерты в Казахстане
Певица Ани Лорак. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинские певицы, вызывающие в обществе неоднозначные реакции, а именно Светлана Лобода и Ани Лорак, одновременно дали концерты в Казахстане.

Соответствующие фото и видео распространяются в социальных сетях.

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Лорак

Обладательница украинского гражданства Ани Лорак сразу после съемок одного из телешоу на федеральном канале страны-террориста в Москве улетела в Алматы. Оттуда одиозная певица отправилась в город Капчагай (бывший Конаев), расположенный в 75 км от Алматы. На юге Казахстана предательница развлекала гостей одного из казино.

Неудивительно — Каролина Куек (настоящее имя певицы) не проронила ни слова о войне на Родине. Не протестовали против нее и местные жители, которые уже сорвали концерты известным путинистам, в частности, Григорию Лепсу.

Лобода

Одновременно на севере страны, в столице Казахстана, Астане, шоу отыграла певица Светлана Лобода. Несмотря на то, что она в первые дни полномасштабной войны покинула Россию и стала давать благотворительные концерты по всему миру в поддержку Украины, ее имя до сих пор разделяет наше общество.

Одни считают, что Светлана не заслуживает прощения. Другие считают, что Лобода показала гражданскую позицию, оставив успешную карьеру в стране-террористе.

"Я обожаю возвращаться в Казахстан. Здесь уникальная культура и невероятные люди. Совсем недавно была Астана и Симей, а сегодня снова мои любимые Алматы", — написала Лобода, правда, на русском.

Лобода с фанаткой
Светлана Лобода с фанаткой на концерте в Казахстане. Фото: Instagram

Напомним, ранее мы писали, что Лобода помогла отстроить жилье медсестры, дом которой уничтожили оккупанты. Также мы рассказывали, что Ани Лорак вернулась на российское телевидение.

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