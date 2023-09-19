Ани Лорак оправдали в России: путинисты стали извиняться перед ней

Певица Ани Лорак. Фото: Google

После возвращения обладательницы украинского гражданства, певицы Ани Лорак, на российский федеральный телеканал "НТВ" (там стартовал новый сезон вокального шоу "Ты супер!"), артистку начали травить в стране-террористе. Некоторые активисты, среди которых был и Виталий Бородин, призвали убрать Каролину Куек (настоящее имя певицы) с телевидения и отменить все концерты.

Впрочем, уже сейчас в своем Telegram-канале путинист изменил свое мнение.

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Подробности

Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) страны-террориста, Виталий Бородин, заявил, что закончилась проверка по Ани Лорак. Он и его пропутинская компания получили ответы на свои запросы от соответствующих органов.

"Мы больше не будем просить проверять ее, поскольку все волнующие нас вопросы они сняты. Каролина Куек чиста перед законом, поэтому предлагаю Лорак больше не мучить громкими заголовками в СМИ. Она просто стала жертвой политического режима Украины, который специально создал ей образ якобы предательницы России, но по факту выходит проверка, к ней вопросов нет… Надеюсь, Лорак действительно душой с Россией и точно не в политике. Ну, а то, что пишут, я думаю, о многих можно писать, но нужны подтверждения. Мы тоже будем внимательны к вбросам", — пропел пропагандист.

До этого Бородин обещал назвать имя тайного покровителя Ани Лорак в России. Впрочем, вместо этого написал этот пост с извинениями.

Путинист Виталий Бородин. Фото: Google

Что требовал

Бородин написал заявление в генпрокуратуру РФ с просьбой отменить концерт Ани Лорак из-за возможного финансирования ВСУ. Выступление запланировано на день рождения Каролины, 27 сентября в Москве. Там певица планирует отметить свое 45-летие в компании пропагандистов. Бородин отмечал, что Ани Лорак — украинка, а деньги с концертов в России она может отправлять на Родину.

Масла в огонь подливали и наши сограждане. Они в шутку благодарили Куек за финансирование ВСУ, особенно за дроны, которые якобы находили на территории страны-террориста. На некоторых было упоминание фонда "Мести Ани Лорак".

Якобы сбитый дрон под Москвой, который проспонсировала Ани Лорак. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак рассказала о любви россиян, и оказывает ли военную помощь. Также мы рассказывали, что след Ани Лорак нашли в оккупированной Евпатории.