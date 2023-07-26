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Ани Лорак все же выступила в Турции, несмотря на сопротивление местных украинцев

26 июля 2023 07:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ани Лорак все же выступила в Турции, несмотря на сопротивление местных украинцев
Певица Ани Лорак. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Только вчера, 25 июля, соцсети ликовали от новости, что Консульство Украины в Анталии, Посольство Украины в Турции и украинская община сделали все возможное, чтобы в одной из турецких гостиниц отменили выступление одиозной владелицы украинского гражданства Ани Лорак. Но в тот же вечер предательница развлекала россиян и гостей одного из комплексов в Белеке.

Соответствующие видео появились в Instastories гостиницы, которую пригласила Лорак.

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Накануне совет директоров холдинга Kilit Hospatality Group, в который входит сеть отелей Nirvana и концертный зал The Cosmos Theatre, решили отменить концерт Лорак. Работник Консульства Украины в Анталии Александр Воронин заверил: ноги Каролины Куек (настоящее имя певицы) не будет поблизости. Впрочем, она все же выступила.

Видео с выступления предательницы появляются в фан-группах Лорак. Сколько еще запланировано концертов певицы в Турции неизвестно. На своих страницах в соцсетях Лорак молчит. Она не обнародовала и недавний отдых в российском регионе Татарстан. На концерт предательницы дипломаты пока никак не отреагировали.

Согласно афише комплекса, в нем выступают российские или пророссийские настроенные артисты. Лорак приедет еще раз радовать местную публику в середине сентября.

Напомним, ранее мы писали, что Лорак привезла стиральную машину беженцам из Донбасса, живущим под Москвой. Также мы рассказывали, что Ани Лорак помогает оккупантам собирать деньги на их планы.

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