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Ексчоловік Ані Лорак показав дорослу доньку від співачки

9 червня 2023 13:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ексчоловік Ані Лорак показав дорослу доньку від співачки
Ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу. Фото: instagram.com/muratnalca/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бізесмен та ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу привітав доньку Софію з днем народження. Дівчинці сьогодні виповнилось 12 років.

Про це бізнесмен написав на своїй сторінці в Instagram.

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"Моя любов — з днем народження", — підписав одну із світлин бізнесмен.

Софія народилась у шлюбі Мурата зі співачкою Ані Лорак. Зараз дівчинка перебуває з мамою.

Доросла донька Ані Лорак та Мурата Софія. Фото: instagram.com/muratnalca/

 

Ексчоловік Ані Лорак привітав їхню доньку з днем народження. Фото: instagram.com/muratnalca/

До речі, Софія не завітала на нещодавнє весілля свго батька з його новою коханою, яка також привітала дівчинку зі святом.

Мурат та його обраниця Лілія нещодавно побралися у розкішній резиденції під Києвом. Пара запросила близьких друзів та колег на святкування. Мурат та Лілія разом майже два з половиною роки. Бізнесмен зробив романтичну пропозицію коханій у 2021 році.

До речі, ексчоловік Лорак має турецьке громадянство, та він не захотів виїжджати з України після повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, цього року співачка Ані Лорак розсекретила свого бойфренда, з яким живе в Іспанії. Артистка опублікувала фото з чоловіком, який раніше був її "духовним наставником".

Раніше стало відомо, що російську столицю атакували десятки безпілотників. Увагу багатьох привернув загадковий дрон з ім’ям співачки Ані Лорак. Нібито він був придбаний на гроші так званого фонду помсти артистки. У соцмережах українці потролили співачку.

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