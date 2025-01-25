Анна Тринчер заставила Наталью Денисенко плакать - видео

Анна Тринчер и Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Певица Анна Тринчер показала, как довела до слез свою подругу, актрису Наталью Денисенко. Звезда "Крепостной" эмоционально отреагировала на новую песню исполнительницы.

Видео артистка поделилась на своей странице в Instagram.

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В скором времени певица планирует представить поклонникам свою новую песню. Однако, прежде чем это сделать, Тринчер решила дать послушать трек своим близким и друзьям.

На видео в соцсетях исполнительница показала бурную реакцию Денисенко после прослушивания песни. Актриса не смогла удержать слез.

"Каждый почувствует эту по-своему. Каждого она триггернет в свою историю. Кого-то в тотальное внутреннее ощущение одиночества, даже рядом с людьми. Кого-то в бывшие/теперешние болезненные отношения", — рассказала о песне Тринчер.

Денисенко призналась, что также узнала в строках свою историю.

"Аничка, ты своим голосом достаешь до самых глубоких струн души людей! Спасибо тебе за эту песню! Я действительно расплакалась от этой песни… Ты — невероятная", — обратилась к подруге актриса.

По словам певицы, она хотела передать в песне свои переживания и ощущения женщины в созависимых отношениях. Совсем скоро фаны смогут наконец услышать полную версию трека.

Напомним, сейчас Анна Тринчер находится на отдыхе на Бали, где попала под капельницу.

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