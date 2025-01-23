Анна Трінчер показалася під крапельницею на відпочинку - фото

Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Співачка Анна Трінчер неабияк налякала шанувальників під час відпочинку на Балі. Артистка вийшла на зв'язок з фанами під крапельницею.

У Instastories виконавиця розповіла, що сталося.

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Співачка показалася у ліжку готельного номеру під час того, як медсестра встановлювала їй крапельницю у руку.

Анна Трінчер під крапельницею. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Як розповіла схвильованим шанувальникам Трінчер, вона помітила в себе перші симптоми хвороби Bali Belly. Це поширена на острові Балі інфекція, на яку часто страждають туристи, які ще не пристосувалися до місцевого клімату. Симптомами захворювання частіше за все є нудота, біль у шлунку, розлад травлення та загальна слабкість. У деяких випадках інфекція може призвести навіть до летальних наслідків.

За словами Анни, вона вчасно звернулася по допомогу та вже почувається краще.

"Зі мною вже все добре. Були прояви Беллі Балі, тому вирішила замовити крапельницю і не паритися більше. Заплатила за це 120 доларів", — розповіла Трінчер.

Анна Трінчер занедужала на Балі. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер похизувалася фігурою у бікіні під час відпочинку на тропічному острові. Також співачка поскаржилася на чоловіків і пояснила, чому не хоче ходити на побачення після розлучення.