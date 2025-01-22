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Вихваляються перед іншими — Трінчер поскаржилася на чоловіків

22 січня 2025 14:25
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Анна Трінчер зізналась, чому не розпочала нові стосунки після розлучення з Волошиним
Українська співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відома українська співачка Анна Трінчер поділилася із шанувальниками особистим. Зірка зізналась, чому вона не поспішає розпочинати нові стосунки після розлучення із блогером-втікачем Олександром Волошиним.

Про це Анна розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Трінчер про чоловіків

Артистка розповіла, що вже пів року не ходить на побачення через травматичні стосунки із колишнім. Проте на відпочинку дівчину познайомилася з українцем, з яким вирішила повечеряти.

"Це не вперше і дуже образливо для мене. Вже пів року, як я взагалі не ходжу на побачення. По-перше, я не відчуваю, що у мене є ресурс, час. По-друге, не відчуваю, що мені це було потрібно, будувати будь-які стосунки. По-третє, я відновлюю себе після стосунків, які мене дуже травмували", — поділилась Трінчер.

Співачка зізналась, що після першого побачення вони припинили спілкування, проте чоловік почав вихвалятися знайомством із нею перед іншими дівчатами. При цьому українець натякав на те, що в них з артисткою був інтим.

"Ситуація сюр. 30-річний чоловік вихваляється абсолютно рандомній людині зустріччю зі мною. Говорячи неоднозначно, мовляв, "провели час разом після концерту", а це пізній час, звичайно", — розповіла Анна.

Трінчер про чоловіків
Анна Трінчер про чоловіків. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Трінчер про ставлення до чоловіків
Анна Трінчер про стосунки після розриву з Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Трінчер зізналася, що пройшовши важкий шлях психологічної роботи, перестала сліпо довіряти чоловікам і нині ставить в пріоритет себе та свої почуття.

"Щоразу на побаченнях купа думок і напруга. "А чому він мене покликав? Він покликав мене, як особистість, чи як співачку Аню Трінчер? А з чим він прийшов? Чого хоче? Яка його ціль?Я нарешті починаю змивати грим з чоловіків. Я нарешті вибудувала свою самоцінність і не дивлюсь на чоловіків, як цуценя очима договори"", — поділилася думками зірка.

Трінчер про чоловіків
Анна Трінчер про своє ставлення до чоловіків. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Трінчер про чоловіків
Анна Трінчер почала цінувати себе. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер показалась у спідній білизні на відпочинку в Куршевелі. А також зірка покаталася вулицями Балі на мотоциклі у зухвалому вбранні.

соцмережі психологія Анна Трінчер відносини чоловіки

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