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Наталка Денисенко "оживила" себе в дитинстві — відео

24 січня 2025 16:30
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Наталка Денисенко показала себе в дитячі роки — відео
Українська акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася із шанувальниками архівним кадром. Зірка показала себе в дитячі роки.

Відео вона опублікувала в Instagram. 

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Зірка за  допомогою інструментів штучного інтелекту створила відео, на якому поєднала два фото — себе в дитячі роки та зараз. Дитина в костюмі сніжинки зворушливо обіймає свою дорослу версію.

Акторка пишається тим, що потроху здійснює свої дитячі мрії.

"Моя маленька Наталочка, все про що ти мріяла, збувається", — підписала відео зірка.

Підписники зірки захоплюється її красою та стрункою фігурою.

"Талія залишилась такою ж".

"Красуня, коли Ви були маленькою, і Ви ще Красивіші, Стали!!! Ви Богиня".

Наталка Денисенко "оживила" себе в дитинстві — відео - фото 1
Коментарі під відео Наталки Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, Наталка Денисенка шокувала оголеною фотосесією. Також вона розплакалась, коли нарешті придбала елітну автівку.

Наталка Денисенко українські зірки дитинство мрії соцмережі

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