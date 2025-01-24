Наталка Денисенко показала себе в дитячі роки — відео

Українська акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася із шанувальниками архівним кадром. Зірка показала себе в дитячі роки.

Відео вона опублікувала в Instagram.

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Зірка за допомогою інструментів штучного інтелекту створила відео, на якому поєднала два фото — себе в дитячі роки та зараз. Дитина в костюмі сніжинки зворушливо обіймає свою дорослу версію.

Акторка пишається тим, що потроху здійснює свої дитячі мрії.

"Моя маленька Наталочка, все про що ти мріяла, збувається", — підписала відео зірка.

Підписники зірки захоплюється її красою та стрункою фігурою.

"Талія залишилась такою ж".

"Красуня, коли Ви були маленькою, і Ви ще Красивіші, Стали!!! Ви Богиня".

Коментарі під відео Наталки Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, Наталка Денисенка шокувала оголеною фотосесією. Також вона розплакалась, коли нарешті придбала елітну автівку.