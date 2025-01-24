Наталка Денисенко показала себе в дитячі роки — відео

Наталка Денисенко "оживила" себе в дитинстві — відео
Українська акторка Наталка Денисенко поділилася із шанувальниками архівним кадром. Зірка показала себе в дитячі роки.
Відео вона опублікувала в Instagram.
Наталка Денисенко звернулась до себе маленької
Зірка за допомогою інструментів штучного інтелекту створила відео, на якому поєднала два фото — себе в дитячі роки та зараз. Дитина в костюмі сніжинки зворушливо обіймає свою дорослу версію.
Акторка пишається тим, що потроху здійснює свої дитячі мрії.
"Моя маленька Наталочка, все про що ти мріяла, збувається", — підписала відео зірка.
Підписники зірки захоплюється її красою та стрункою фігурою.
"Талія залишилась такою ж".
"Красуня, коли Ви були маленькою, і Ви ще Красивіші, Стали!!! Ви Богиня".
Нагадаємо, Наталка Денисенка шокувала оголеною фотосесією. Також вона розплакалась, коли нарешті придбала елітну автівку.
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