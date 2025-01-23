Анна Тринчер показалась под капельницей на отдыхе - фото

Анна Тринчер оказалась под капельницей на Бали
Певица Анна Тринчер изрядно напугала поклонников во время отдыха на Бали. Артистка вышла на связь с фанами под капельницей.
В Instastories исполнительница рассказала, что произошло.
Анна Тринчер пожаловалась на самочувствие
Певица показалась в постели гостиничного номера во время того, как медсестра устанавливала ей капельницу в руку.
Как рассказала взволнованным поклонникам Тринчер, она заметила у себя первые симптомы болезни Bali Belly. Это распространенная на острове Бали инфекция, которой часто страдают туристы, которые еще не приспособились к местному климату. Симптомами заболевания чаще всего являются тошнота, боль в желудке, расстройство пищеварения и общая слабость. В некоторых случаях инфекция может привести даже к летальному исходу.
По словам Анны, она вовремя обратилась за помощью и уже чувствует себя лучше.
С мной уже все хорошо. Были проявления Белли Бали, поэтому решила заказать капельницу и не париться больше. Заплатила за это 120 долларов", — рассказала Тринчер.
Напомним, ранее Анна Тринчер похвасталась фигурой в бикини во время отдыха на тропическом острове. Также певица пожаловалась на мужчин и объяснила, почему не хочет ходить на свидания после развода.
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