Анна Тринчер показалась под капельницей на отдыхе - фото

Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица Анна Тринчер изрядно напугала поклонников во время отдыха на Бали. Артистка вышла на связь с фанами под капельницей.

В Instastories исполнительница рассказала, что произошло.

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Певица показалась в постели гостиничного номера во время того, как медсестра устанавливала ей капельницу в руку.

Анна Тринчер под капельницей. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Как рассказала взволнованным поклонникам Тринчер, она заметила у себя первые симптомы болезни Bali Belly. Это распространенная на острове Бали инфекция, которой часто страдают туристы, которые еще не приспособились к местному климату. Симптомами заболевания чаще всего являются тошнота, боль в желудке, расстройство пищеварения и общая слабость. В некоторых случаях инфекция может привести даже к летальному исходу.

По словам Анны, она вовремя обратилась за помощью и уже чувствует себя лучше.

С мной уже все хорошо. Были проявления Белли Бали, поэтому решила заказать капельницу и не париться больше. Заплатила за это 120 долларов", — рассказала Тринчер.

Анна Тринчер заболела на Бали. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, ранее Анна Тринчер похвасталась фигурой в бикини во время отдыха на тропическом острове. Также певица пожаловалась на мужчин и объяснила, почему не хочет ходить на свидания после развода.