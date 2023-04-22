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Анна Тринчер показала, как отходит от наркоза после пятичасовой операции

22 апреля 2023 09:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Анна Тринчер показала, как отходит от наркоза после пятичасовой операции
Певица Анна Тринчер. Фото: Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певице Анне Тринчер уже не раз делали операции: пластические или плановые хирургические. Молодая звезда еще и блогерша, так что все снимает на камеру.

В своих Instastories 21-летняя Тринчер показала, как она отходила от наркоза.

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Подробности

На видео певица находится еще в бессознательном состоянии, она только отошла от анестезии. После операции у Тринчер набухла нижняя часть лица, и она поинтересовалась у подписчиков, как им ее новый нос. Это была шутка.

На видео Тринчер бормотала и говорила все подряд. Некоторые фразы после операции заставили звезду посмеяться над собой.

"Жить буду! Это только первые три минуты после выхода из седации. Я там такое мочила! А зубчики удалили? А я не в раю?", — сказала певица.

Какую именно операцию делала Тринчер не сообщила. Впрочем, в соцсетях поговаривают, что молодая певица удалила себе зубы мудрости.

Напомним, ранее мы писали, что певицы Оля Полякова, Анна Тринчер и рэпер POSITIFF (Алексей Завгородний) презентовали совместную композицию "Шлях до перемоги". Также мы рассказывали, что Анна Тринчер не заплатила за работу фотографии: в сети разгорелся скандал.

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