Анна Тринчер в Куршевеле наделала дерзких фото

Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица Анна Тринчер похвасталась роскошным отдыхом на одном из самых популярных горно-лыжных курортов Куршевеле. На отдыхе знаменитость устроила смелую фотосессию.

Снимками певица поделилась в Instagram.

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На фото 23-летняя исполнительница позировала на балконе на фоне заснеженных Альпийский гор со сноубордом в руках.

Анна Тринчер в Куршевеле. Фото: instagram.com/annatrincher_official

На Тринчер был полупрозрачный рашгард и широкие джинсы, из-под которых виднелись стринги. Кроме того, на певице были солнцезащитные очки и защитный шлем.

Анна Тринчер похвасталась отдыхом в горах. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Просто чилл гьорл", — подписала фотографии Тринчер.

В комментариях мнение фанов относительно новых фото артистки разделилось. Часть комментаторов наделали комплиментов звезде и восхитились ее фотографиями, а вот другие — раскритиковали Тринчер за то, что та "засветила" нижнее белье.

Анна Тринчер засветила нижнее белье. Фото: instagram.com/annatrincher_official

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