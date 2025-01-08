Анна Тринчер в Куршевеле наделала дерзких фото

Анна Тринчер посветила нижним бельем на отдыхе в Куршевеле
Певица Анна Тринчер похвасталась роскошным отдыхом на одном из самых популярных горно-лыжных курортов Куршевеле. На отдыхе знаменитость устроила смелую фотосессию.
Снимками певица поделилась в Instagram.
Анна Тринчер наделала дерзких фото
На фото 23-летняя исполнительница позировала на балконе на фоне заснеженных Альпийский гор со сноубордом в руках.
На Тринчер был полупрозрачный рашгард и широкие джинсы, из-под которых виднелись стринги. Кроме того, на певице были солнцезащитные очки и защитный шлем.
"Просто чилл гьорл", — подписала фотографии Тринчер.
В комментариях мнение фанов относительно новых фото артистки разделилось. Часть комментаторов наделали комплиментов звезде и восхитились ее фотографиями, а вот другие — раскритиковали Тринчер за то, что та "засветила" нижнее белье.
Ранее Алина Гросу показалась со своим мужем-россиянином в Карпатах.
Также мы писали, что Максим Галкин показал, как развлекается в горах с детьми от Аллы Пугачевой.
Читайте Новини.LIVE!