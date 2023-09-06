Анна Трінчер у новій пісні розкрила свою історію кохання

Співачка та блогерка Анна Трінчер. Фото: менеджмент артистки.

Популярна українська співачка Анна Трінчер презентувала нову пісню "Очі". В цій пісні співачка розбиває "рожеві окуляри" слухачу та все ж доводить, що справжнє кохання не міф та може існувати, навіть, з перших іскр в очах.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

Читайте також:

Новий етап творчості

Пісня "Очі" розповідає історію палкого кохання, яке зародилося з першого погляду. Очі, як магічний інструмент, що грають з серцями закоханих і водночас допомагають прожити найпотаємніші почуття в житті партнерів.

"Зараз, розкриваючи світові себе та свої справжні емоції, я хочу говорити чесно. Ділитися новими переживаннями чи досвідом, який отримала раніше. Очі — це дзеркало душі, через них ми потрапляємо кудись глибше, читаємо думки та емоції інших. Через очі ми закохуємося, радіємо та переживаємо тривогу. А коли очі говорять коханням, то тільки двом партнерам відомо про всю глибину справжніх почуттів. Ця пісня для кожного розкривається по особливому, так само як і є особливою для мене", — розповідає співачка.

Анна вирішила відкрити новий етап своєї творчості, де першою композицією стала "Кропива", а вже наступною нова пісня "Очі". Дві різні історії кохання та два різних життя співачки, які вона збирається доповнювати та розповідати у своїх майбутніх, але найближчих роботах.

Нагдаємо, після Японії та США гурт KAZKA повертається з концертом до Києва.

Раніше чоловік Анни Трінчер здійснив мрію її життя.