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Анна Трінчер у новій пісні розкрила свою історію кохання

6 вересня 2023 12:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Анна Трінчер у новій пісні розкрила свою історію кохання
Співачка та блогерка Анна Трінчер. Фото: менеджмент артистки.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Популярна українська співачка Анна Трінчер презентувала нову пісню "Очі". В цій пісні співачка розбиває "рожеві окуляри" слухачу та все ж доводить, що справжнє кохання не міф та може існувати, навіть, з перших іскр в очах.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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Новий етап творчості

Пісня "Очі" розповідає історію палкого кохання, яке зародилося з першого погляду. Очі, як магічний інструмент, що грають з серцями закоханих і водночас допомагають прожити найпотаємніші почуття в житті партнерів.

 

"Зараз, розкриваючи світові себе та свої справжні емоції, я хочу говорити чесно. Ділитися новими переживаннями чи досвідом, який отримала раніше. Очі — це дзеркало душі, через них ми потрапляємо кудись глибше, читаємо думки та емоції інших. Через очі ми закохуємося, радіємо та переживаємо тривогу. А коли очі говорять коханням, то тільки двом партнерам відомо про всю глибину справжніх почуттів. Ця пісня для кожного розкривається по особливому, так само як і є особливою для мене", — розповідає співачка.

Анна вирішила відкрити новий етап своєї творчості, де першою композицією стала "Кропива", а вже наступною нова пісня "Очі". Дві різні історії кохання та два різних життя співачки, які вона збирається доповнювати та розповідати у своїх майбутніх, але найближчих роботах.

Нагдаємо, після Японії та США гурт KAZKA повертається з концертом до Києва.

Раніше чоловік Анни Трінчер здійснив мрію її життя.

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