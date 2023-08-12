Флешмоб триває: серед зіркових блогерів "бум" розлучень

Тетяна Самбурська з екскоханим. Фото: instagram.com/__samburska/

Відома франківська блогерка Таня Самбурська розлучається. Дівчина 9 років пробула у стосунках зі своїм чоловіком Ігорем.

Про це Самбурська розповіла в Instagram.

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Історія закінчилася

Таня Самбурська опублікувала у соціальній мережі сумне відео, на якому видна тенденція до розлучень серед блогерів.

"Наша історія закінчилась. Жодних подробиць. Жодних натяків. Я поважаю свій вибір, тому ні слова про розлучення. Мені байдуже на хайп, мені цього не треба. Я хочу зберегти з людиною, яку кохала адекватні, дорослі відносини. Стосунки, які тривали 9 років - закінчились. І я вдячна Всесвіту за цей досвід. Це рішення приймалось зважено. Це сталось не сьогодні і не за один день. Це важливий крок. Як для мене, так і для Ігора! Сподіваюсь, що кожен з нас знайде своє щастя!", — написала блогерка про своє розлучення.

Тетяна Самбурська з екскоханим. Фото: instagram.com/__samburska/

Раніше популярна блогерка Ірка Пістрюга та колишній пілот літаків Боїнг Андрій Буц розсталися.

"Настав час обирати себе...цей безцінний досвід — вчив мене те, що я не хотіла бачити — як готова для інших, і як не готова для себе...тільки вдячність за кожний моментя не хочу нічого розповідати — це наша історія — одне точно, роблю це із любові до себерішення обговорено — ми не разом", — написала зірка.

Інфлюенсерка Ірка Пістрюга знову сама. Фото: instagram.com/irka_pistryuga/

Минулого тижня співачка та акторка Анна Трінчер оголосила про те, що вона та її чоловік-блогер Олександр Волошин на деякий час роз'їдуться. В Інстаграм у розділі сторіс 22-річна артистка запостила кілька фото, у підписі до яких розповіла, що 7 серпня вони з Сашою прийняли рішення пожити окремо через три тижні після купівлі заміського будинку.

"Це не жарти, не клікбейт, не хайп. Ми дійсно з Сашою, принаймні поки на два тижні, розїжаємося. Але подивимося, як будуть розвиватися події. Ми ніколи б на такому не хайпили. Це для мене дуже інтимний момент. Ми стикнулися с певною кризою в стосунках, що в цілому абсолютно нормально для будь-якої пари. Якраз такий період 2-2,5 роки, коли нарешті спадає оця пилина, і ви не стараєтеся буди один для одного ідеальними", — поділилася Трінчер.

Блогерка та співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/?hl=ru

Бізнесмен Олександр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Відповідною світлиною поділився і її чоловік, Олександр Волошин.

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Нагадаємо, Даша Квіткова зізналася, чи прийме нову обраницю Нікіти Добриніна.