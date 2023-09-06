Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Анна Тринчер в новой песне раскрыла свою историю любви arrow

Анна Тринчер в новой песне раскрыла свою историю любви

6 сентября 2023 12:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Анна Тринчер в новой песне раскрыла свою историю любви
Певица и блоггер Анна Тринчер. Фото: менеджмент артистки.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Популярная украинская певица Анна Тринчер представила новую песню "Очі". В этой песне певица разбивает "розовые очки" слушателю и все же доказывает, что настоящая любовь не миф и может существовать даже с первых искр в глазах.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

Читайте также:

Новый этап творчества

Песня "Очі" рассказывает историю пылкой любви, которая зародилась с первого взгляда. Глаза как магический инструмент, играющие с сердцами влюбленных и одновременно помогающие прожить самые сокровенные чувства в жизни партнеров.

 

"Сейчас, раскрывая миру себя и свои настоящие эмоции, я хочу говорить честно. Делиться новыми переживаниями или опытом, который получила раньше. Глаза — это зеркало души, через них мы попадаем куда-то глубже, читаем мысли и эмоции других. Через глаза мы влюбляемся, радуемся и переживаем тревогу. А когда глаза говорят любовью, то только двум партнерам известно всю глубину настоящих чувств. Эта песня для каждого раскрывается по особому, так же как и является особенной для меня", — рассказывает певица.

Анна решила открыть новый этап своего творчества, где первой композицией стала "Кропива", а уже следующей новая песня "Очі". Две разные истории любви и две жизни певицы, которые она собирается дополнять и рассказывать в своих будущих, но ближайших работах.

Напомним, после Японии и США группа KAZKA возвращается с концертом в Киев.

Ранее муж Анны Тринчер осуществил мечту ее жизни.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз