Анна Тринчер в новой песне раскрыла свою историю любви

Певица и блоггер Анна Тринчер. Фото: менеджмент артистки.

Популярная украинская певица Анна Тринчер представила новую песню "Очі". В этой песне певица разбивает "розовые очки" слушателю и все же доказывает, что настоящая любовь не миф и может существовать даже с первых искр в глазах.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Песня "Очі" рассказывает историю пылкой любви, которая зародилась с первого взгляда. Глаза как магический инструмент, играющие с сердцами влюбленных и одновременно помогающие прожить самые сокровенные чувства в жизни партнеров.

"Сейчас, раскрывая миру себя и свои настоящие эмоции, я хочу говорить честно. Делиться новыми переживаниями или опытом, который получила раньше. Глаза — это зеркало души, через них мы попадаем куда-то глубже, читаем мысли и эмоции других. Через глаза мы влюбляемся, радуемся и переживаем тревогу. А когда глаза говорят любовью, то только двум партнерам известно всю глубину настоящих чувств. Эта песня для каждого раскрывается по особому, так же как и является особенной для меня", — рассказывает певица.

Анна решила открыть новый этап своего творчества, где первой композицией стала "Кропива", а уже следующей новая песня "Очі". Две разные истории любви и две жизни певицы, которые она собирается дополнять и рассказывать в своих будущих, но ближайших работах.

Напомним, после Японии и США группа KAZKA возвращается с концертом в Киев.

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