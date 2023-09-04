Після Японії та США гурт KAZKA повертається з концертом до Києва

Гурт KAZKA. Фото: менеджмент гурту

8 вересня попгурт KAZKA зіграютьблагодійний концерт в артпросторі UYAVA. Мета виступу — збір коштів на автівку для воїнів ЗСУ.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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8 вересняна гостей артпростору UYAVA чекає виступ гурту KAZKA. Цьогоріч гурт святкує 7 років із моменту створення.

"Нарешті! Ми щасливі анонсувати великий сольний виступ у рідному Києві! За останні півтора року ми співали в далекій Японії, їздили туром по США й Канаді, бачили майже всю Європу. Ми з’являлися на екранах на Таймс Сквері та в районі Сібуя. Ми багато подорожували гарячими точками й давали благодійні концерти в Україні. Й от ми в Києві. У місті, де все почалось 7 років тому. В улюбленій точці на карті, яка щоразу огортає відчуттям любові та дарує найтепліші зустрічі",— ділиться думками солістка гурту Олександра Заріцька.

Нагадаємо, фронтвумен гурту KAZKA виграла в Японії унікальний приз.

Раніше ми розповідали, що Олександра Заріцька готується до весілля.