Анна Тринчер засветила обнаженные ягодицы в откровенной фотосессии

Блогер и певица Анна Тринчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Певица, актриса и блогер Анна Тринчер поразила подписчиков откровенным контентом. Анна снялась в соблазнительной фотосессии, обнажив пикантные места.

Фото Анна разместила на своей странице в Instagram.

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На фото, которыми певица поделилась в социальной сети, она позирует в топе и белье. Поклонники были поражены съемкой и засыпали звезду комплиментами.

Блогер и певица Анна Тринчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогер и певица Анна Тринчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогер и певица Анна Тринчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогер и певица Анна Тринчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогер и певица Анна Тринчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогер и певица Анна Тринчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогер и певица Анна Тринчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Очевидно, что ты меня хочешь", — прокомментировала фото звезда.

В январе 2022 года Анна увеличила грудь. Звезда говорит, что не понимает людей, которые с осуждением относятся к тем, кто отважился на пластическую хирургию.

"Эта операция очень добавила мне уверенности, взрослости. У меня широкие бедра, и мне всегда не хватало "баланса" сверху. Именно моя операция прошла идеально, реабилитация не была сложной, через месяц после операции я уже видела результат и была очень довольна. Я отправилась покупать красивое белье, платья, топы, выбросила неудобные лифчики со здоровенным пушапом и косточками, в которых летом ходить — ужас. Я очень рада, что решила сделать этот шаг. Шрамы.Они есть, маленькие и почти не заметные. Я их не стыжусь, а наоборот, это напоминание мне о моей смелости и трансформации! Размер. Идеален! Я очень рада, что послушалась хирурга, у меня пропорциональный, натуральный размер, идеальная форма, не больше не меньше. Хочу ли я больше — однозначно нет", — рассказала звезда.

Анна посоветовала, подумать перед тем, как делать маммопластику, сдать все необходимые анализы, не пренебрегать реабилитационным периодом (это едва ли не самое важное), следовать советам врача, не экономить на нем. Анна убеждена, что лучше собрать денег и сделать позже, "чем вам надувают два шарика, которые смотрят в разные стороны, и вы будете сожалеть". Звезда посоветовала отнестись к этому максимально ответственно.

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