Дружина Джастіна Бібера оголила модельні форми на обкладинці журналу

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер стала героїнею обкладинки свіжого номера італійського модного видання D Repubblica. 26-річна модель та засновниця косметичного бренду Rhode позувала на гелікоптерному майданчику в об'єктиві фотографа Олівера Хедлі Пірча в образі Saint Laurent.

Фото опублікувало видання у Instagram.

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Дружина Джастіна Бібера бере участь в оригініальних фотосесіях і не боїться екпериментів. Раніше красуня поділилася з прихильниками оригінальним лайфхаком. Зірка знімає стрес в оригінальний спосіб.

Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

Щоб подолати хвилювання, Гейлі занурюється у ємність з крижаною водою. За словами моделі, пірнати треба не менш ніж на 30 секунд. Це допомагає розслабитися тілу та відпустити погані думки.

Гейлі розповіла, що любить приймати холодні ванни разом зі своїм чоловіком, музикантом Джастіном Бібером.

Після закінчення школи Гейлі брала участь у модних кампаніях та підписувала контракти з брендами, водночас вона та її подруги, серед яких були сестри Дженнер та Хадід, почали формувати у соцмережах першу хвилю моделей-інфлюєнсеров.

В 2009 року дядько Гейлі, актор Алек Болдуін, познайомив її з 15-річним канадським співаком Джастіном Бібером. Але сама модель запевняє, що це сталося раніше. Подружжя зустрілося у церкві, коли Гейлі було 12 років.

Нагадаємо, дизайнер Андре Тан розібрав чотири образи американської моделі та блогерки Гейлі Бібер.

Раніше наречена Джейсона Стетхема похизувалася супермодельною фігурою у прозорому вбранні.