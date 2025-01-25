Анна Жук погибла - полиция раскрыла подробности ДТП

Анна Жук. Фото: instagram.com/anet080808

Полиция продолжает расследовать ужасное ДТП, в котором погибла известная украинская блогер Анна Жук (Аннет). Муж и сын инфлюэнсера находятся в больнице.

Об этом сообщила полиция Полтавщины.

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Автокатастрофа произошла 24 января в 9 утра на трассе Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от села Засулье Лубенской общины. Анна и ее муж вместе с 9-летним сыном спешили на день рождения к друзьям.

25-летний муж блогера, который находился за рулем Lexus, совершил обгон с правой части трассы, где за пределами проезжей части дороги стояла фура. Авто семьи на высокой скорости влетело в грузовик. 39-летняя Анна погибла на месте.

Как сообщили в полиции, водителя фуры, мужа блогера и ее сына доставили в больницу. Мальчик получил много травм, в то время как его отец сейчас находится в реанимации с многочисленными переломами.

У Жук осталось еще двое несовершеннолетних сыновей.

Место ДТП. Фото: полиция Полтавщины

Напомним, в результате несчастного случая в горах погибла звезда Netflix. Также стало известно, что умер французский режиссер Бертран Блие.