Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта потрапив у аварію — фото

Анджеліна Джолі з сином Паксом. Фото: скриншот

Названий син експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта — Пакс — знову втрапив у неприємності. Юнак врізався на своєму електровелосипеді у автівку.

Подробиці повідомило видання TMZ.

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Пакс їхав по району Лос-Феліс у Лос-Анджелесі за кермом свого електровелосипеда BMX та зіштовхнувся із автомобілем. Син Джолі та Пітта врізався у передні пасажирські двері автівки, залишивши там чималу вм'ятину.

Пакс Джолі-Пітт на місці ДТП. Скриншот: Backgrid

На щастя, Пакс не отримав серйозних травм, лише пошкодив свій велосипед. У авто перебувало подружжя, яке також не постраждало. Після зіткнення Джолі-Пітт певний час вів бесіду із парою, після чого вони роз'їхалися.

Син Джолі та Пітта на місці ДТП. Скриншот: Backgrid

Свідки аварії розповідають, що перед зіткненням Пакс хизувався на дорозі своїми навичками кататися на велосипеді без рук, що і могло послугувати причиною аварії.

Пакс Джолі-Пітт перед аварією. Скриншот: Backgrid

Зазначимо, це вже не вперше, коли Пакс стає учасником ДТП. За словами інсайдерів, син Джолі та Пітта часто змушує свою родину хвилюватися, бо втрапляє у неприємні ситуації на дорозі. На щастя, більшість з них минають без серйозних наслідків.

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