Анну Жук похоронили в Харькове - эксклюзивные фото и видео

Похороны Анны Жук. Фото: Новини.LIVE

В Харькове попрощались с блогером Анной Жук, которая погибла в жутком ДТП 24 января. Провести инфлюенсерку в последний путь пришли родные, близкие и поклонники.

Корреспонденты Новини.LIVE рассказывают, как прошла церемония прощания.

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Сегодня, 26 января, 39-летнюю блогера провели в последний путь в родном городе Харьков, где она жила с мужем и тремя сыновьями.

Проститься с Анной в один из соборов Харькова пришли более 100 человек, среди которых ее родные, друзья, коллеги, а также военные, которым она помогала как волонтер.

После поминального богослужения блогера похоронили на кладбище. Гроб покойной накрыли флагом Украины и огромным букетом красных роз.

Гроб покойной накрыли флагом Украины и огромным букетом красных роз.

Напомним, смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Харьков 24 января. Блогерша вместе со своим 25-летним мужем и 9-летним сыном спешила на день рождения к друзьям. Муж Анны вышел на обгон, в результате которого столкнулся с грузовиком. Жук погибла на месте, ее муж и маленький сын сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в ДТП в Голливуде.