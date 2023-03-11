Антипремія "Золота малина" оголосила переможців, серед яких є суперзірки

Антипремія "Золота малина"

Антипремія "Золота малина" оголосила список переможців, які отримали сатиричні нагороди. Цього року через гучний скандал в номінації "Найгірша жіноча роль" статуетка пішла зовсім не акторкам.

Відео з оголошенням переможців опубліковане на YouTube каналі премії.

Деталі

Головну нагороду у категорії "Найгірший актор" оргкомітет антипремії відправив американському актору та музиканту Джареду Літо за роль у супергеройському фільмі "Морбіус".

Вперше в історії премії в жіночій категорії переможниці не було. Організатори вручили її самі собі через скандал з 12-річною американською акторкою Раян Кірою Армстронг, яка зіграла у новій адаптації "Займистим поглядом" за романом письменника Стівена Кінга.

Відповідальних за "Золоту малину" розкритикували за потраплання дівчина у номінацію, зазначивши, що діти не повинні брати участь у таких знущальних антипреміях. Після шквалу критики у соцмережах організатори антипремії вибачилися та прибрали Армстронг зі списку номінантів. І у підсумку вирішили все ж таки нікого не нагороджувати в цій категорії, окрім себе.

Переможці антипремії "Золота малина 2023"

Найгірший фільм — "Білявка"

Найгірша чоловіча роль — Джаред Літо ("Морбіус")

Найгірший рімейк, плагіат чи сіквел — "Піноккіо" (Disney)

Найгірший сценарій — "Білявка"

Найгірша жіноча роль другого плану — Адріа Архона ("Морбіус")

Найгірша чоловіча роль другого плану — Том Генкс ("Елвіс")

Найгірший екранний дует — Том Генкс та його обличчя в латексі і сміхотворний акцент ("Елвіс")

Найгірший режисер — Машин Ган Келлі та Мод Сан ("Доброї жалоби")

Приз за відновлення репутації — Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")

Нагадаємо, раніше ми писали де та коли дивитися церемонію нагородження премії "Оскар-2023". Також ми розповідали, хто з акторів та акторок претендують на головну кінопремію світу.