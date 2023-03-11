Антипремія "Золота малина" оголосила переможців, серед яких є суперзірки
Антипремія "Золота малина" оголосила список переможців, які отримали сатиричні нагороди. Цього року через гучний скандал в номінації "Найгірша жіноча роль" статуетка пішла зовсім не акторкам.
Відео з оголошенням переможців опубліковане на YouTube каналі премії.
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Деталі
Головну нагороду у категорії "Найгірший актор" оргкомітет антипремії відправив американському актору та музиканту Джареду Літо за роль у супергеройському фільмі "Морбіус".
Вперше в історії премії в жіночій категорії переможниці не було. Організатори вручили її самі собі через скандал з 12-річною американською акторкою Раян Кірою Армстронг, яка зіграла у новій адаптації "Займистим поглядом" за романом письменника Стівена Кінга.
Відповідальних за "Золоту малину" розкритикували за потраплання дівчина у номінацію, зазначивши, що діти не повинні брати участь у таких знущальних антипреміях. Після шквалу критики у соцмережах організатори антипремії вибачилися та прибрали Армстронг зі списку номінантів. І у підсумку вирішили все ж таки нікого не нагороджувати в цій категорії, окрім себе.
Переможці антипремії "Золота малина 2023"
Найгірший фільм — "Білявка"
Найгірша чоловіча роль — Джаред Літо ("Морбіус")
Найгірший рімейк, плагіат чи сіквел — "Піноккіо" (Disney)
Найгірший сценарій — "Білявка"
Найгірша жіноча роль другого плану — Адріа Архона ("Морбіус")
Найгірша чоловіча роль другого плану — Том Генкс ("Елвіс")
Найгірший екранний дует — Том Генкс та його обличчя в латексі і сміхотворний акцент ("Елвіс")
Найгірший режисер — Машин Ган Келлі та Мод Сан ("Доброї жалоби")
Приз за відновлення репутації — Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")
Нагадаємо, раніше ми писали де та коли дивитися церемонію нагородження премії "Оскар-2023". Також ми розповідали, хто з акторів та акторок претендують на головну кінопремію світу.