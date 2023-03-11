Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Антипремия "Золотая малина" объявила победителей, среди которых суперзвезды arrow

Антипремия "Золотая малина" объявила победителей, среди которых суперзвезды

11 марта 2023 15:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Антипремия "Золотая малина"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Антипремия "Золотая малина" объявила список победителей, получивших сатирические награды. В этом году из-за громкого скандала в номинации "Худшая женская роль" статуэтка ушла вовсе не актрисам.

Видео с оглашением победителей опубликовано на YouTube канале премии.

Читайте также:

Подробности

Главную награду в категории "Худший актер" оргкомитет антипремии отправил американскому актеру и музыканту Джареду Лето за роль в супергеройском фильме "Морбиус".

Впервые в истории премии у женской категории победительницы не было. Организаторы вручили ее сами себе из-за скандала с 12-летней американской актрисой Райан Кирой Армстронг, сыгравшей в новой адаптации "Воспламеняющимся взглядом" по роману писателя Стивена Кинга.

Ответственных за "Золотую малину" подвергли критике за попадание девочки в номинации, отметив, что дети не должны участвовать в таких издевательских антипремиях. После шквала критики в соцсетях организаторы антипремии принесли извинения и убрали Армстронг из списка номинантов. И в итоге решили все же никого не награждать в этой категории, кроме себя.

Победители антипремии "Золотая малина 2023"

Худший фильм — "Блондинка"

Худшая мужская роль — Джаред Лето ("Морбиус")

Худший римейк, плагиат или сиквел — "Пиноккио" (Disney)

Худший сценарий —- "Блондинка"

Худшая женская роль второго плана — Адриа Архона ("Морбиус")

Худшая мужская роль второго плана — Том Хенкс ("Элвис")

Худший экранный дуэт — Том Хенкс и его лицо в латексе и смехотворный акцент ("Элвис")

Худший режиссер — Машин Ган Келли и Мод Сан ("Добрый траур")

Приз за восстановление репутации — Колин Фаррелл ("Банши Инишинина")

Напомним, ранее мы писали, где и когда смотреть церемонию награждения премии "Оскар-2023". Также мы рассказывали, кто из актеров и актрис претендует на главную кинопремию мира.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:31 Российские СМИ зафиксировали рекордные потери оккупационных войск в Украине

15:19 ​​Латвия передала Украине первые автомобили, конфискованные у пьяных водителей

Новина з відео

15:16 В мэрии Мариуполя рассказали о "прилете" по объектам окупантов: около 20 погибших

Новина з відео

15:10 Военные прокомментировали "дикие танцы" заместителя начальника центра комплектования на Одесчине

14:59 ​​В аэропорту Кишинева задержали украинца с двумя незадекларированными дронами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:59 Немецкое медиа заставляло украинскую телеведущую делать фейковые сюжеты о войне: подробности

Новина з фото

14:58 Искусственный интеллект изобразил украинские города в образе героев 17-19 веков

14:53 В МВД рассказали, сколько добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления"

Новина з відео

14:40 Вражеский ракетоноситель зашел в пункт базирования, — Гуменюк

Новина з відео

14:36 "Делаю политический каминг-аут": Пригожин заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины

Новина з відео

15:16 В мэрии Мариуполя рассказали о "прилете" по объектам окупантов: около 20 погибших

Новина з відео

15:10 Военные прокомментировали "дикие танцы" заместителя начальника центра комплектования на Одесчине

Новина з відео

14:40 Вражеский ракетоноситель зашел в пункт базирования, — Гуменюк

Новина з відео

14:36 "Делаю политический каминг-аут": Пригожин заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины

Новина з відео

14:35 Медведчук "всплыл" на росТВ с рассказами о своем задержании СБУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:43 В Индонезии проснулся вулкан Мерапи: впечатляющие кадры

Новина з відео

12:39 Спецназовцы СБУ уничтожили дроном-камикадзе танк россиян: впечатляющее видео

Новина з відео

12:04 Терроборонцы показали, в каких условиях происходит эвакуация раненых из Бахмута

Новина з відео

11:32 Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за бой, но есть условие

Новина з відео

09:45 Скабеева пугает россиян выращенными в лабораториях бандеровцами с повышенным уровнем русофобии

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Актуальное по теме

None 11 Март 15:31

Российские СМИ зафиксировали рекордные потери оккупационных войск в Украине

None 11 Март 15:20

​​Латвия передала Украине первые автомобили, конфискованные у пьяных водителей

None 11 Март 15:16

В мэрии Мариуполя рассказали о "прилете" по объектам окупантов: около 20 погибших

None 11 Март 14:53

Военные прокомментировали "дикие танцы" заместителя начальника центра комплектования на Одесчине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB