Антипремия "Золотая малина" объявила победителей, среди которых суперзвезды

Антипремия "Золотая малина"

Антипремия "Золотая малина" объявила список победителей, получивших сатирические награды. В этом году из-за громкого скандала в номинации "Худшая женская роль" статуэтка ушла вовсе не актрисам.

Видео с оглашением победителей опубликовано на YouTube канале премии.

Подробности

Главную награду в категории "Худший актер" оргкомитет антипремии отправил американскому актеру и музыканту Джареду Лето за роль в супергеройском фильме "Морбиус".

Впервые в истории премии у женской категории победительницы не было. Организаторы вручили ее сами себе из-за скандала с 12-летней американской актрисой Райан Кирой Армстронг, сыгравшей в новой адаптации "Воспламеняющимся взглядом" по роману писателя Стивена Кинга.

Ответственных за "Золотую малину" подвергли критике за попадание девочки в номинации, отметив, что дети не должны участвовать в таких издевательских антипремиях. После шквала критики в соцсетях организаторы антипремии принесли извинения и убрали Армстронг из списка номинантов. И в итоге решили все же никого не награждать в этой категории, кроме себя.

Победители антипремии "Золотая малина 2023"

Худший фильм — "Блондинка"

Худшая мужская роль — Джаред Лето ("Морбиус")

Худший римейк, плагиат или сиквел — "Пиноккио" (Disney)

Худший сценарий —- "Блондинка"

Худшая женская роль второго плана — Адриа Архона ("Морбиус")

Худшая мужская роль второго плана — Том Хенкс ("Элвис")

Худший экранный дуэт — Том Хенкс и его лицо в латексе и смехотворный акцент ("Элвис")

Худший режиссер — Машин Ган Келли и Мод Сан ("Добрый траур")

Приз за восстановление репутации — Колин Фаррелл ("Банши Инишинина")

Напомним, ранее мы писали, где и когда смотреть церемонию награждения премии "Оскар-2023". Также мы рассказывали, кто из актеров и актрис претендует на главную кинопремию мира.