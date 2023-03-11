Антипремия "Золотая малина" объявила победителей, среди которых суперзвезды
Антипремия "Золотая малина" объявила список победителей, получивших сатирические награды. В этом году из-за громкого скандала в номинации "Худшая женская роль" статуэтка ушла вовсе не актрисам.
Видео с оглашением победителей опубликовано на YouTube канале премии.
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Подробности
Главную награду в категории "Худший актер" оргкомитет антипремии отправил американскому актеру и музыканту Джареду Лето за роль в супергеройском фильме "Морбиус".
Впервые в истории премии у женской категории победительницы не было. Организаторы вручили ее сами себе из-за скандала с 12-летней американской актрисой Райан Кирой Армстронг, сыгравшей в новой адаптации "Воспламеняющимся взглядом" по роману писателя Стивена Кинга.
Ответственных за "Золотую малину" подвергли критике за попадание девочки в номинации, отметив, что дети не должны участвовать в таких издевательских антипремиях. После шквала критики в соцсетях организаторы антипремии принесли извинения и убрали Армстронг из списка номинантов. И в итоге решили все же никого не награждать в этой категории, кроме себя.
Победители антипремии "Золотая малина 2023"
Худший фильм — "Блондинка"
Худшая мужская роль — Джаред Лето ("Морбиус")
Худший римейк, плагиат или сиквел — "Пиноккио" (Disney)
Худший сценарий —- "Блондинка"
Худшая женская роль второго плана — Адриа Архона ("Морбиус")
Худшая мужская роль второго плана — Том Хенкс ("Элвис")
Худший экранный дуэт — Том Хенкс и его лицо в латексе и смехотворный акцент ("Элвис")
Худший режиссер — Машин Ган Келли и Мод Сан ("Добрый траур")
Приз за восстановление репутации — Колин Фаррелл ("Банши Инишинина")
Напомним, ранее мы писали, где и когда смотреть церемонию награждения премии "Оскар-2023". Также мы рассказывали, кто из актеров и актрис претендует на главную кинопремию мира.