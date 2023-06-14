Антон Савлєпов розповів, що його брат потрапив у російський полон

Соліст Quest Pistols Антон Савлєпов. Фото: instagram.com/anton_savlepov/

Соліст гурту Quest Pistols Антон Савлєпов розповів про сімейну трагедію. Його брат тривалий час перебуває у російському полоні.

Про це стало відомо з відео, яке опублікував користувач Efirchiktv у Tik Tok.

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Сімейна трагедія

Савлєпов розповів, щов він родом з Харківської області. З початком повномасштабного російського вторгнення його мала батьківщина була швидко та надовго окупована. Українці регулярно виходили на мітинги супротиву, але саме за тверду громадянську позицію окупанти переслідували їх, викрадали, тримали по підвалах та катували. Дехто повертався морально та фізично покаліченим, а про інших досі нічого не відомо.

"Я особисто знаю, як важко знайти хоча б будь-яку інформацію про полонених цивільних. Їх майже не обмінюють, вони рідко потрапляють у списки і за документами вони фактично навіть не полонені. Наші родичі, громадяни та патріоти, просто зникли безвісти", — зізнається музикант.

За словами Антона, важка трагедія не оминула і його родину.

"Ми вже більше року нічого не чули про Сергія. Так, мій брат, цивільний полонений. Такий само, як і багато-багато інших наших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором", — ділиться Савлєпов.

Після того як окупанти підірвали Каховську ГЕС, в регіоні триває евакуація населення, станцію повністю зруйновано. В епіцентрі підтоплення опинились десятки тисяч людей. Серед них і чоловік співачки NAVKA.

Нагадаємо, військовослужбовці-музиканти Збройних сил України створили пісню "За щастя, за волю!", в якій докладно й зрозуміло пояснили світові, чому і за що ми воюємо.