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Савлепов из Quest Pistols рассказал, как его брат попал в российский плен

14 июня 2023 11:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Антон Савлепов рассказал, что его брат попал в плен.
Солист Quest Pistols Антон Савлепов. Фото: instagram.com/anton_savlepov/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Солист группы Quest Pistols Антон Савлепов рассказал о семейной трагедии. Его брат долгое время находится в русском плену.

Об этом стало известно из видео, опубликованного пользователем Efirchiktv в Tik Tok.

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Семейная трагедия

Савлепов рассказал, что он родом из Харьковской области. С началом полномасштабного российского вторжения его малая родина была быстро и надолго оккупирована. Украинцы регулярно выходили на митинги сопротивления, но именно за жесткую гражданскую позицию оккупанты преследовали их, похищали, держали в подвалах и пытали. Некоторые возвращались морально и физически искалечеными, а о некоторых до сих пор ничего не известно.

@kefirchiktv

Нет обмена гражданских пленных больше года! Разыскиваем брата Антона Савлепова - Строева Сергея Сергеевича 28.05.90 # пленники

♬ оригинальный звук - KefirchikTV

 

"Я лично знаю, как трудно найти хотя бы любую информацию о пленных гражданских. Их почти не обменивают, они редко попадают в списки и по документам они фактически даже не пленные. Наши родственники, граждане и патриоты, просто пропали без вести", — признается музыкант.

По словам Антона, тяжелая трагедия не обошла стороной и его семью.

"Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленный. Такой же, как и многие другие наши соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом", — делится Савлепов.

После того, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в регионе продолжается эвакуация населения, станция полностью разрушена. В эпицентре подтопления оказались десятки тысяч человек. Среди них и муж певицы NAVKA.

Напомним, военнослужащие-музыканты Вооруженных сил Украины создали песню "За счастье, за свободу!", в которой подробно и понятно объяснили миру, почему и за что мы воюем.

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