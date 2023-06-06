Відповідь менеджменту Антона Вельбоя на його виступ попри скандал з продюсерами

Співак Антон Вельбой на першому виступі після скандалу з продюсерами. Фото: YULA Company

Вихідними молодий музичний виконавець Антон Вельбой вперше після гучного скандалу з продюсерами виступив на сцені. Попри заборону лейблу Papa Music виконувати пісні, артист заспівав хіт "Гуси" вже під новим сценічним іменем. Після реакції продюсерів Антона, які збираються з ним судитися, на виступ Вельбоя відреагував й менеджмент співака.

Про це повідомляє Telegram канал "Культурна Прачечна".

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Відповідь менеджменту Вельбоя

22-річний виконавець вийшов на сцену одного з відомих заміських клубів столиці під псевдонімом Anton Velboy. До того, як Антон пішов з лейблу, поставив продюсерів вже перед фактом, він виступав як Wellboy. За контрактом всі його хіти належать Papa music. За словами продюсера Євгена Тріплова, за два роки в проєкт Wellboy було інвестовано як мінімум 200 тисяч доларів.

Натомість нова продюсерка співака Марта Останкова заявила, що артист виступав на благодійному заході за запрошенням відомого медіа, і саме вони займаються врегулюванням питань з правами.

Скриншот/Kulturnaya_Prachechnaya

Водночас Papa music в коментарі Новини.LIVE заявили наступне: "Лейбл PAPA MUSIC позивається до Антона Вельбоя з інших причин, але ситуацію з публічним виконанням наших пісень 3 червня ми також не залишимо без уваги".

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