Антон Вельбой звернувся до продюсерів, які без його відома випустили нову пісню

Співак Антон Вельбой. Фото: Google

Продюсери Wellboy презентували нову композицію "Документи у Дії", про що співак Антон Вельбой дізнався вже після релізу. Артист в одноосібно розірвав робочі відносини з лейблом Papa Music та продовжує виконувати хіти під новим сценічним ім’ям Anton Velboy. У своїх соцмережах 23-річний співак звернувся з пропозицією до продюсерів.

Відповідні відео з’явились в сторіз його Instagram.

Читайте також:

Подробиці

За словами Антона, реліз нової пісні став для нього несподіванкою. Він зауважив, що прем’єра водночас і в нього, і наче не в нього. Бо він не співпрацює з продюсерами, які збираються судитися з молодим виконавцем.

Скриншот: Instagram/a.wellboy

Артист записав відеозвернення до лейблу, в якому запропонував продюсерам відзняти відеокліп на нову пісню.

"Може кліп буде якийсь цікавий. Може з двійником, або без нього", — заявив Антон та розсміявся наприкінці відео.

Вельбой зауважив, що текст нової композиції писав він. За словами продюсера Євгена Тріплова, за два роки в проєкт Wellboy було інвестовано як мінімум 200 тисяч доларів. Тому лейбл планує вирішувати питання в юридичній площині через суд.

Співак Антон Вельбой. Скриншот: Instagram/a.wellboy

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ перевірила продюсерів Wellboy та гурту "Корупція" на співпрацю з росіянами. Також ми розповідали, що гурт "Океан Ельзи" присвятив саперам нову версію хіта "Я їду додому" та кліп на неї.