Антон Вельбой тайком от продюсеров выступает на корпоративах

Певец Антон Вельбой. Фото: Google

После прекращения сотрудничества с продюсерами, певец Антон Вельбой продолжает исполнять хиты под новым сценическим именем Anton Velboy вместо Wellboy. И делает это не только на благотворительных мероприятиях, но и корпоративах.

Об этом сообщает музыкальный портал "МУЗВАР".

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После громкого выхода Антона Вельбоя из лейбла PapaMusic в одностороннем порядке ситуация до сих пор не разрешена. Продюсеры собираются судиться с 23-летним исполнителем. Одной из причин является то, что Антон продолжает зарабатывать на песнях, принадлежащих лейблу.

"Знаем точно, что было два выступления на свадьбах. За один он получил 6 тысяч долларов, за другой, как говорится, 8 тысяч долларов", — заявили в PapaMusic.

Певец Антон Вельбой. Фото: Google

Продюсеры подали два иска в суд, сейчас готовят еще два. По словам работников лейбла, они не раз предлагали Антону встретиться, но он игнорирует все предложения. И даже блокирует членов команды.

"Мы с первого дня предлагали Антону встречу, но он так и не вышел на диалог. В принципе, мы до сих пор открыты к конструктивному диалогу. Но подчеркиваем — конструктивного. Любые манипуляции с его стороны этот диалог прекратят. Мы настроены серьезно. Достаточно томить общество этими "разборками". Антон, если ты хочешь мирно решить вопрос — приходи. Если нет, то все решим в суде", — подытожили в PapaMusic.

Напомним, ранее мы писали, что Антон Вельбой обратился к продюсерам, которые без его ведома выпустили новую песню. Также мы рассказывали, что СБУ проверила продюсеров Wellboy и группы Коррупция на сотрудничество с россиянами.