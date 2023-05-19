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СБУ перевірила продюсерів Wellboy та гурту "Корупція" на співпрацю з росіянами

19 травня 2023 10:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
СБУ перевірила продюсерів Wellboy та гурту "Корупція" на співпрацю з росіянами
Співак Wellboy (Антон Вельбой). Фото: Instagram/a.wellboy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого місяця співак Wellboy (Антон Вельбой) розірвав ділові відносини з лейблом Papa music, який займався його кар'єрою два роки. 22-річний артист заявив, що працюватиме сам. Водночас  у бік лейбла та його представників пролунало чимало прямих звинувачень та натяків від артиста Wellboy та третіх осіб, щодо звʼязку з росіянами. Аби довести зворотне, лейбл звернувся до СБУ.

У своїх соцмережах Papa music опублікував офіційний лист від Служби безпеки. 

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"Як і обіцяли, ми публікуємо офіційну відповідь від СБУ, яка підтверджує наклеп від третіх осіб на нашу адресу. І сподіваємося, це поставить крапку з цього питання", — написали в лейблі та додали два документи. 

Відповідь СБУ продюсерам співака Wellboy. Фото: Instagram/papa.music.ukraine
Відповідь СБУ продюсерам співака Wellboy. Фото: Instagram/papa.music.ukraine

Також продюсери зазначили, що Антон Вельбой не має права використовувати у власних цілях композиції та публічно їх виконувати. Права на всі пісні Wellboy належать виключно лейблу Papa music. А всі питання з молодим виконавцем вирішуються виключно в юридичній площині.

Що винен продюсерам Wellboy

Напередодні, продюсер Євген Тріплов повідомив, що за два роки в проєкт Wellboy було інвестовано як мінімум 200 тисяч доларів. Коли артист розриває контракт за своїм бажанням, або не виконує деякі зобов'язання, то він повинен виплатити чималу суму грошей. Так вийшло і з Антоном Вельбоєм. 

За словами юриста лейблу Papa music, Олександра Селіванова, молодий виконавець має виплатити 2 млн доларів до 2028 року. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Віктор Павлік отримав спецперепустку, яку в нього вилучила поліція.

Також ми розповідали, що акторка Ксенія Мішина попросила вибачення за відео, яке опублікувала під час ракетного обстрілу Києва 16 травня.

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