Антон Вельбой представил первый клип после скандала с продюсерами под новым именем

Певец Антон Вельбой. Фото: Google

После прекращения сотрудничества с продюсерами молодой певец Антон Вельбой продолжает не только исполнять хиты под новым сценическим именем Anton Velboy вместо Wellboy. Артист представил первую песню и клип на нее, к которой не приложил руки лейбл PapaMusic.

Соответствующее видео появилось на новом YouTube-канале Антона.

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Антон представил свой первый сингл и клип "Люди на Землі". По словам 23-летнего артиста, трек является проявлением сострадания и понимания людей, которые были вынуждены покинуть родительский дом и оставшихся, но не может себя найти.

"Ежеминутно 24 человека покидают родные места из-за стихийных бедствий, техногенных катастроф, войн, преследований или страха за свою жизнь. "Как в ванной паутинка" — состояние настоящего, через которое проходят большинство украинцы с точки зрения травмы, вызванной полномасштабным вторжением России в Украину, неуверенности в будущем и разрушении нормальной жизни. В контексте войны, мы должны быть полны решимости и не позволить этой травме определять, кем мы являемся, или диктовать наше будущее", — прокомментировал премьеру Вельбой.

Музыкант подчеркивает, что, несмотря на все трудности, он продолжит двигаться вперед, ведь научился всегда быть положительным. Продюсером клипа указана Марта Останкова, с которой у лейбла PapaMusic был открыт конфликт.

В то же время, бывшие продюсеры певца все еще собираются решать вопрос в правовом поле (суд). Одной из причин является то, что Антон продолжает зарабатывать на принадлежащих лейблу песнях. По словам продюсера Евгения Триплова, за два года в проект Wellboy было инвестировано как минимум 200 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы писали, что треки Артема Пивоварова и Макса Барских будут учить в школьной программе. Также мы рассказывали, что Павел Зибров и Андрей Кравченко перепели душевный хит 1990-х годов.